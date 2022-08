Le jibe d’Elon Musk chez Tesla Rival pour la vente de voitures moins importantes quitte Internet en plusieurs fois

Le milliardaire Elon Musk fonctionne sans filtre sur sa chronologie Twitter. Et Internet a pu voir à nouveau la version sans filtre du PDG de Tesla après qu’il ait traqué le constructeur de véhicules électriques rival Lucid Motors pour leurs mauvaises ventes. Lucid a abaissé ses prévisions de production de 12 000-14 000 à 6 000-7 000 et les revenus ont chuté à 96 millions de dollars par rapport aux estimations de 147 millions de dollars. “J’ai eu plus d’enfants en Q2 qu’ils n’ont construit de voitures !” Musk a tweeté. Son tweet est arrivé après que les rapports trimestriels de Lucid aient déclaré que la société n’avait vendu que 679 voitures au deuxième trimestre de cette année.

J’ai eu plus d’enfants en Q2 qu’ils n’ont construit de voitures ! – Elon Musk (@elonmusk) 4 août 2022

Le tweet de Musk a envoyé Internet dans une frénésie avec de nombreux utilisateurs le déclarant le “gagnant de l’Internet” pour la journée.

félicitations à @Elon Musk! Ils sont l’un des gagnants d’aujourd’hui de l’Internet ! https://t.co/4OIdXMLLTg — Vous êtes gagnant ! (@eVictoryBot) 5 août 2022

c’est une bonne https://t.co/3D8eSPGZDg – Joël Shapiro (@JoelShapiro) 5 août 2022

Alors que certains utilisateurs ont proposé des mèmes sur la réponse de Musk, d’autres n’ont pas trouvé sa fouille drôle.

Musk, qui est père de 9 enfants, de trois partenaires différents, a exprimé sa volonté d’avoir une famille nombreuse.

Dans un fil de tweet en juin, Musk a plaisanté sur le fait de faire sa part pour résoudre le problème de l’effondrement de la population aux États-Unis. Musk avait précédemment publié une photo montrant des statistiques concernant l’indice synthétique de fécondité (ISF), qui fait référence au nombre d’enfants qu’une femme aura, aux États-Unis. Le graphique a mis en évidence une forte baisse du taux au fil des décennies, à un point où il est inférieur au « niveau de remplacement ». Citant les statistiques, il a ajouté que ces dernières années avaient été un désastre pour la démographie.

Je veux dire, je fais ma part haha – Elon Musk (@elonmusk) 14 juin 2022

Les opinions de Musk sur la population et le fait d’avoir des enfants sont assez similaires à celles de son père, qui a récemment révélé avoir engendré son deuxième enfant avec sa belle-fille de 35 ans en 2019. “La seule chose pour laquelle nous sommes sur Terre est de nous reproduire. Si je pouvais avoir un autre enfant, je le ferais. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire », avait déclaré l’aîné de Musk en révélant son deuxième enfant.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici