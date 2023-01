Le jibe de Jerry Pizza à Andrew Tate au milieu de la controverse devient viral

Au milieu de la controverse entre Andrew Tate et Greta Thunberg, il y a eu des spéculations sur la façon dont une boîte à pizza a conduit à l’arrestation d’un ancien beatboxer. Cela s’est produit après que Tate a été détenu à Bucarest en Roumanie dans le cadre d’une enquête sur la traite des êtres humains et le viol avec son frère Tristan Tate. Le Conseil de l’Europe, par l’intermédiaire du GRETA, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, a exhorté la Roumanie l’année dernière à poursuivre efficacement la traite des êtres humains. La façon dont les événements se sont déroulés est plus intéressante que ce qui s’est réellement passé. Les autorités roumaines avaient besoin de preuves qu’Andrew Tate se trouvait dans le pays, elles ont donc commencé à suivre ses publications sur les réseaux sociaux. Après sa polémique avec l’activiste climatique Greta Thunberg, il a répondu par une vidéo où il fumait un cigare et qu’on lui apportait une boîte à pizza, alors qu’il s’adressait à Greta en disant qu’il ne recyclerait pas.

Maintenant, prenant un jibe à Tate, la marque roumaine de pizza ‘Jerry Pizza’ a posté un tweet sur le même sujet. “Chez Jerry’s Pizza, nous livrons une justice rapide”, a écrit la marque. Jetez un coup d’œil :

Chez Jerry’s Pizza, nous rendons justice rapidement.— Jerry’s Pizza (imitaţie neizbutită) (@Pappiness) 30 décembre 2022

Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral et a réussi à recueillir plus de 9 millions de vues. “Et dire que je suis Jerry’s depuis le début”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Pouvez-vous livrer à mon ex-mari ? Il a besoin d’une pizza avec une citation à comparaître. Tenez le fromage. Attendez, laissez-moi deviner où il se trouve. Cela pourrait prendre une douzaine de pizzas. Commandez.

Pendant ce temps, un organisme d’application de la loi roumain a confirmé que la boîte de Jerry’s Pizza n’avait pas, après tout, conduit à l’arrestation d’Andrew Tate, a rapporté Huffpost. “C’est drôle, mais non”, a déclaré la porte-parole du DIICOT, Ramona Bolla, à l’AP après qu’il ait été largement spéculé que la boîte à pizza dans la vidéo de Tate en réponse à Greta Thunberg avait informé les autorités de l’endroit où se trouvait l’influenceur misogyne.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici