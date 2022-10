Le jibe de Jack Grealish “jouer comme Almiron” n’a pas bien vieilli

L’excellente forme de Newcastle United s’est poursuivie ce week-end avec une victoire 2-1 à Tottenham Hotspur qui a vu l’équipe d’Eddie Howe étendre sa séquence sans défaite en Premier League à sept matchs et grimper dans le top quatre.

Le but décisif est venu via Miguel Almirónqui a marqué son cinquième but lors de ses cinq dernières sorties – le même nombre de buts qu’il a marqué lors de ses 61 premières apparitions en Premier League.

Appelez cela une coïncidence, mais beaucoup ont remarqué que l’amélioration spectaculaire de l’international paraguayen est survenue depuis la star de Manchester City. Jack Greish l’a frappé avec une bordée verbale non provoquée il y a cinq mois.

Le commentaire a été filmé au milieu du défilé du titre de City en mai, lorsque le coéquipier de Grealish a rôti Riyad Mahrez en le comparant à Almiron sur un ton résolument peu flatteur.

City venait de décrocher le titre de Premier League par un seul point après avoir organisé un retour spectaculaire pour gagner 3-2 contre Aston Villa le dernier jour de la saison. Alors que Grealish jouait un rôle principal dans les célébrations animées, il a été invité par Bernardo Silva ce qu’il pensait que le tournant avait été contre Villa auquel l’ailier a suggéré en croassant la décision de remplacer Mahrez après 56 minutes car – selon ses mots – l’Algérien avait été “jouer comme Almiron.”

Depuis ce moment fatidique dans le centre-ville de Manchester, la forme des deux joueurs a énormément contrasté, Almiron atteignant son rythme pour Newcastle au cours des premiers mois de la campagne 2022-23 tandis que Grealish a eu du mal à trouver un pied de quelque sorte que ce soit.

Il semble certainement qu’Almiron ait pris la dérision personnellement. Depuis le début de cette saison, l’ancien attaquant d’Atlanta United a marqué six buts en Premier League en 12 matchs, depuis qu’il a ouvert son compte pour la campagne lors du passionnant match nul 3-3 avec *checks notes* Manchester City le 28 août. 21.

Grealish, en revanche, n’a enregistré qu’une seule fois – dans la première minute de la victoire 3-0 de City sur les Wolves le 17 septembre – en six matches de championnat jusqu’à présent cette saison, et n’a pas encore fourni une seule passe décisive non plus.

Il n’est peut-être pas étonnant que Grealish n’ait fait aucune vague étant donné qu’il n’a produit que cinq tirs (dont deux cadrés) en Premier League cette saison. En comparaison, Almiron a réussi 31 tirs (10 cadrés). Peut-être que l’international anglais peut au moins se consoler du fait que les deux joueurs ont plus ou moins le même taux de conversion de 20 % ?

En effet, Almiron a maintenant marqué plus de buts en Premier League ce mois-ci (cinq matchs sur cinq) que Grealish n’en a marqué pour City au total (quatre sur 32 matchs) depuis le transfert record de 100 millions de livres sterling de ce dernier depuis Aston Villa à l’été 2021. .

Juste pour enfoncer le clou, Grealish a été inclus dans la formation de départ pour seulement quatre des 11 matchs de championnat de City cette saison, complétant les 90 minutes complètes une seule fois sans être emporté par Pep Guardiola.

La délicieuse ironie n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux non plus, les fans faisant la queue pour se moquer de Grealish pour son incapacité à sauvegarder ses plaisanteries calomnieuses.

La forme d’Almiron le place en lice pour le prix du joueur du mois de Premier League en octobre et, s’il gagne, il a même été suggéré que ce soit Grealish qui le remette en personne.

Honnêtement, nous aimerions le voir.