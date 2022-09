Le jibe de Hema Malini à Kangana Ranaut impliquant Rakhi Sawant fortement critiqué par les internautes, “Wow tellement pour le classisme” [Read Tweets]

Hema Malini qui était à Mathura aujourd’hui a été interrogée sur Kangana Ranaut qui est maintenant occupée avec son film, Emergency. Ils ont demandé ce qu’elle pensait du désir de Kangana Ranaut d’entrer en politique et de participer à Mathura. Comme nous le savons, Kangana Ranaut était venu au temple de Banke Bihari il y a quelques jours. Hema Malini s’est vu poser une question hypothétique sur le fait que Kangana Ranaut était un leader de Mathura. Elle a dit qu’elle n’avait pas d’opinion concrète à ce sujet. Elle a demandé au journaliste s’ils ne voulaient que des stars de cinéma et des locaux. L’actrice et politicienne aurait déclaré: “Demain, le nom de Rakhi Sawant pourrait également apparaître.”

Désormais, Rakhi Sawant a réagi sur la vidéo. Elle a dit que la nouvelle de son entrée en politique devait être rendue publique soit par le Premier ministre, soit par Amit Shah, mais elle est heureuse que la Dream Girl de Bollywood l’ait fait. Rakhi Sawant l’a dit plutôt sarcastiquement.

Regardez la vidéo de Rakhi Sawant après que Hema Malini l’ait commentée dans l’affaire Kangana Ranaut

Les internautes ne sont tout simplement pas impressionnés par le fait que Hema Malini traîne le nom de Rakhi Sawant d’une manière aussi condescendante. Ce n’est pas la première fois que son nom est utilisé dans un sens péjoratif par des personnes en position de pouvoir. Raghav Chaddha de l’AAP a également fait quelques commentaires. C’est ainsi que les réseaux sociaux ont réagi sur Twitter….

Rakhi Sawant est une légende Juvin Gonsalves (@juvingonsalves) 24 septembre 2022

Des niveaux d’arrogance et de classisme sans précédent !! Attitude dégoûtante envers Rakhi Sawant. Je me demande ce qu’elle a fait d’extraordinaire, pour les gens de Mathura… @mayank_sxn https://t.co/wAm8Zcsr1z Sandy (@Sandy_26Nov) 24 septembre 2022

Rakhi Sawant kam kisi galt ko galt uske muh pr Kehne ki to takat rakhti h tumse jada achi h Deepak Jedia (@Deepakjedia) 24 septembre 2022

Rakhi Sawant est un humain bien supérieur à Hema M. et KR réunis. @dreamgirlhema Hema M devrait seulement souhaiter pouvoir se mesurer à Rakhi un jour. 133na (@WeAreAll0kay) 24 septembre 2022

Eh bien, les gens ne sont pas impressionnés. En fin de compte, Rakhi Sawant est aussi une self-made woman comme ces deux dames. Elle fait l’actualité de sa relation avec Adil Durrani.