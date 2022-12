Le jeune Tully de ‘Firefly Lane’ sur la scène de la saison 2 de ‘Empowering’ (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





L’histoire de l’amitié de Tully et Kate continue dans Voie des lucioles saison 2. Les 9 premiers épisodes de la deuxième et dernière saison sont sortis le 2 décembre sur Netflix. Dans le passé et le présent, Tully et Kate connaissent des hauts et des bas à la fois en tant que meilleurs amis et en tant qu’individus. Dans l’épisode 7, la jeune Tully a enfin l’opportunité d’affronter son violeur dans un moment poignant et puissant. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Ali Skovbye à propos de ce moment crucial pour l’adolescente Tully.

“Je pense que ce qui est si puissant dans cette scène, c’est de dire à haute voix ce qu’il a fait ici, et dans les mots spécifiques de” tu m’as violée “. Je pense que dire cela à cette personne, à votre agresseur ou à qui que ce soit, est tellement stimulant », a déclaré Ali. «Je pense que pendant beaucoup de temps, elle supprime tout, mais surtout avec cela, elle le supprime et le supprime et le supprime. Je pense que le travail n’est jamais terminé, en particulier avec les problèmes liés au SSPT. Je pense que vous luttez toujours, et c’est un voyage et une bataille que vous traversez tous les jours. Mais je pense que pouvoir enfin lui dire ces mots et les entendre à haute voix non seulement pour lui mais pour elle-même, et pouvoir pleinement accepter ce qui m’est arrivé et l’entendre, est vraiment stimulant . Je pense qu’il y a probablement beaucoup de choses que Tully, connaissant Tully, voudrait faire, mais je pense qu’entendre ces mots est suffisant pour pouvoir la propulser encore plus vers l’avant.

Elle a ajouté: “Je pense qu’entendre ces mots sortir de votre bouche est une expérience si viscéralement réelle pour tant de gens… L’expérience de chacun est différente, mais vous entendre le dire, accepter que c’est ce qui s’est passé, est une chose vraiment puissante, et quelque chose qui, je pense, aide vraiment dans le processus de re-découverte de soi et ensuite de pouvoir sortir de l’autre côté.

Pat se présente au lieu de travail de Tully avec sa nouvelle petite amie. Tully essaie d’avertir la jeune fille à propos de Pat dans la salle de bain, mais la fille dit qu’elle ne croit pas Tully. Plus tard, Tully voit un combat tendu entre Pat et la fille, ce qui conduit finalement Tully à s’adresser à Pat en face. Ali a noté que Tully aurait toujours voulu affronter Pat même s’il n’était pas là avec une autre fille. “Je ne sais pas si elle l’aurait fait à coup sûr, mais je pense que le fait d’avoir une autre fille là-bas et d’avoir la possibilité que cela se répète est la principale raison pour laquelle elle l’a fait”, a-t-elle déclaré. HollywoodLa Vie. « Je veux dire, si tu veux affronter la personne qui t’a fait ça, c’est un peu ton affaire. Mais quand quelqu’un d’autre est impliqué, cela ne devient plus seulement une chose pour vous. Cela devient, d’accord, j’ai la responsabilité ici maintenant de m’assurer que cette femme n’aura pas à vivre ce que j’ai vécu.

Plus que lors de la première saison, l’adolescente Tully et Kate font face à des obstacles majeurs dans leur amitié au cours de la saison 2. Tully se débat lorsqu’elle est forcée de s’éloigner de Kate et découvre que Kate se fait de nouveaux amis. «Je pense que nous avons vu au début de la première saison qu’elle n’avait vraiment personne, puis elle trouve Kate et tombe amoureuse de Kate d’une manière platonique de meilleure amie et lui fait confiance et compte sur elle, alors quand ce n’est plus là pour elle, je pense que c’est vraiment difficile pour elle de gérer et de traverser et de la voir avoir d’autres amis et voir toutes ces choses se produire », a déclaré Ali.

L’actrice a admis que Tully est “un peu trop protectrice envers Kate parce que Kate est tout ce qu’elle a. La voir faire des choses sans elle et voir leur amitié traverser des hauts et des bas comme toutes les amitiés est vraiment, vraiment difficile pour elle de naviguer et de comprendre. Je pense que c’est de là que vient sa solitude parce que quand ça ne va pas à 100% avec Kate, ça ne va pas à 100% avec Tully. Je pense que nous voyons ce voyage beaucoup plus cette saison car l’amitié est peut-être un peu plus difficile cette saison, mais je pense qu’elle s’en sort. C’est une très grande saison pour Tully avec la découverte de soi.

À l’adolescence, la relation entre Tully et Sean devient un point central de la saison 2. La proximité de Tully et Sean leur permet d’être honnêtes l’un avec l’autre d’une manière qu’ils ne peuvent pas être avec Kate. Alors que Sean essaie de comprendre sa sexualité, Tully est là pour lui et le soutient. En retour, Sean aide Tully alors qu’elle tente de sortir de son assaut.

“Tully aime tellement Kate, et toute personne liée à Kate, Tully aime tellement – ses parents, son frère, tout ce qui concerne Kate est tout pour Tully. Elle aime déjà tellement Sean, et je pense que c’est vraiment beau qu’ils luttent tous les deux et qu’ils se rendent compte qu’ils ne vont pas si bien tous les deux », a expliqué Ali. «Ils ont tous les deux du mal. Ils s’aiment tellement tous les deux et ils peuvent s’aider à traverser certaines des périodes les plus difficiles pour eux deux. Je pense que c’est vraiment beau de les voir se connecter comme ça. J’aime leur amitié. Je pense que c’est vrai. J’ai l’impression que tout le monde a besoin de quelqu’un comme ça, qui est juste là pour les protéger et là pour les aider. Ce n’est pas nécessairement cette histoire d’amour torride, c’est juste ce truc du genre, d’accord, nous sommes tous les deux coincés. Nous nous aimons tous les deux. Voyons peut-être si nous pouvons nous entraider.

La relation compliquée de Tully avec sa mère, Cloud, continue d’être une ligne directrice pour Tully dans le passé et le présent. Cloud est loin d’être parfait, mais il y a un amour inconditionnel que Tully a pour sa mère. “Je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre qu’avoir un parent que la relation est un peu toxique, mais c’est votre parent et vous l’aimez tellement”, a déclaré l’actrice. “Je pense que l’amour inconditionnel avec un parent est aussi merdique qu’il puisse être, parfois vous l’aimerez toujours. C’est comme un frère. Vous les aimerez toujours, peu importe à quel point ils sont merdiques avec vous et combien de choses ils font.

La relation entre Tully et Cloud est encore plus approfondie par le fait que Tully n’a jamais su qui est son père. Outre Kate, Ali a noté que Cloud est la “seule autre extension” de Tully. “Tully se souviendra toujours des bons moments autant que des mauvais, c’est pourquoi elle l’aimera toujours et reviendra toujours parce qu’elle se souvient de ces moments parce qu’ils ont des moments mère-fille vrais, tendres et aimants”, a-t-elle ajouté. « Ce n’est pas seulement cette relation unilatérale et horrible. Ils partagent beaucoup les uns avec les autres. Je pense que nous plaçons aussi nos parents sur un piédestal trop élevé la plupart du temps. Elle était jeune et parfois vous êtes dans une situation que vous ne pouvez pas gérer. Même si vous ne pouvez pas le voir, elle essaie. Et je pense que Tully le voit dans les bons moments, et c’est pourquoi elle aura toujours un amour inconditionnel pour elle.

Ali et le casting ont déjà terminé le tournage des 10 derniers épisodes, qui tomberont en 2023. La fin de la production a été un moment de boucle complète pour Ali et sa co-star. Roan Curtis, qui joue la jeune Kate. “Nous étions la toute première scène de la série dans la saison 1, et nous étions la toute dernière scène de la série. C’était une histoire très complète et un moment bien équilibré de l’endroit où nous avons commencé et de la fin », a déclaré Ali.