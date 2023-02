Le jeune talent du PSG emmené par Zaïre-Emery, Bitshiabu

Samedi, toute la foule du Parc des Princes (45 000 spectateurs) s’est soulevée d’un coup dans un cri d’excitation collectif. Les fans étaient obsédés par un joueur du Paris Saint-Germain qui avait attiré leur attention – ce qui ne s’est pas trop produit lors de la victoire 2-1 contre Toulouse dans laquelle, encore une fois, les champions de Ligue 1 étaient moyens.

Le bruit s’est accru alors que ce joueur du PSG poursuivait une course impressionnante, dribblant au-delà de plusieurs tacles. Était-ce Lionel Messi ? Neymar ? Kylian Mbappé ? Non. Le gars responsable de ce moment palpitant était le milieu de terrain de 16 ans Warren Zaire-Emery.

Sur l’aile droite près de la ligne de touche, il a couru sur toute la longueur du terrain, échappant à deux tacles glissés avant de donner le ballon au bord de la surface à Messi, qui n’en a pas fait grand-chose. A quelques jours du match toulousain, Zaïre-Emery est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du PSG à 16 ans et 331 jours, converti contre Montpellier (3-1) pour sceller la victoire de son équipe, peu de temps après être devenu le plus jeune joueur du PSG à jouer pour l’équipe première. Il était entré 20 minutes plus tôt et, un peu comme samedi, a effectué une belle course sur le flanc droit avant d’entrer dans la surface. Au lieu de passer le ballon à Messi, il a fracassé un tir imparable à travers le but.

L’international français U19 est un prodige. Né en mars 2006, le gamin de Paris est un produit de l’académie du club et sans doute le leader de la prochaine génération dorée de joueurs du PSG. Il est la star de la liste A de l’ensemble Gen-Z.

Une histoire résume très bien WZE. Après que Vitinha soit arrivé de Porto cet été et se soit installé après quelques entraînements, il a dit à son agent Jorge Mendes, qui représente également Zaïre-Emery : “Qui est ce gamin que tu as dans ton équipe ? C’est un extraterrestre !” ” Vitinha a été tellement impressionné par le jeune milieu de terrain box-to-box, comme tous ceux qui ont joué avec lui, joué contre lui ou même simplement regardé jouer.

Le milieu de terrain vétéran Marco Verratti ne pouvait pas croire ce qu’il a vu lorsque son jeune coéquipier, âgé de seulement 15 ans, a rejoint l’équipe première pour sa première séance d’entraînement avec eux. Depuis ce jour, Zaïre-Emery a battu record sur record au point que le PSG a décidé de ne pas recruter de nouveau milieu de terrain en janvier afin de lui accorder plus de temps de jeu.

Zaïre-Emery est le jeune du PSG qui semble le plus proche d’avoir un grand impact en équipe première. Pourtant, il est l’un des nombreux à chercher à percer. PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Comme Zaïre-Emery, le PSG cultive actuellement cette prochaine génération dorée. Lorsque Qatar Sports Investment (QSI) a acheté le club à l’été 2011, l’une de leurs missions était de produire le prochain Messi au sein du club au lieu de dépenser des millions pour acquérir ce talent. Ils ont quand même dépensé beaucoup pour amener Messi, Neymar et Mbappe au club, mais leur académie est également devenue l’une des meilleures d’Europe et cette prochaine promotion de diplômés se veut spéciale.

L’autre “phénomène” notable dans l’effectif du PSG est El Chadaille Bitshiabu. Il est un peu plus âgé à 17 ans, mais il est tout aussi précoce et impressionnant que Zaïre-Emery. Le défenseur central mesurait déjà 6 pieds 2 pouces à 12 ans et il n’a cessé de se développer: maintenant 6 pieds 5 pouces, il est doté d’une grande conscience et d’un pied gauche vif lorsqu’il s’agit de construire des attaques depuis l’arrière. Il avait également battu quelques records de club avant que Zaïre-Emery ne vienne battre son coéquipier.

Bitshiabu obtient maintenant de plus en plus de temps de jeu avec la première équipe. Il est entré en jeu le week-end après 24 minutes, lorsque Renato Sanches s’est blessé contre Toulouse. Il a débuté contre Strasbourg fin décembre en Ligue 1, jouant 79 minutes lors de la victoire 2-1 du PSG.

Lorsque Mauricio Pochettino est arrivé au club en janvier 2021 et a regardé l’entraînement de l’équipe réserve, c’est Bitshiabu qui a attiré son attention. Il lui fait faire ses premiers entraînements avec l’équipe première et ses débuts également en Coupe de la France à seulement 16 ans et 213 jours. Il fait des erreurs, bien sûr, comme on peut s’y attendre à son âge – tout comme Zaïre-Emery, dont la mauvaise passe a conduit à l’égalisation de Reims il y a 10 jours – mais il apprend très vite et pourrait entrer pleinement dans le rotation d’arrière central la saison prochaine aux côtés de Marquinhos, Milan Skriniar (qui arrive cet été de l’Inter Milan) et Presnel Kimpembe.

En plus de ces deux-là, le PSG compte plusieurs autres joueurs talentueux de l’académie.

Bitshiabu est un espoir défensif exceptionnel et devrait contribuer régulièrement à l’équipe première du PSG la saison prochaine. Jean Catuffe/Getty Images

Le milieu de terrain offensif Ismael Gharbi, 18 ans, et l’attaquant Ilyes Housni, 17 ans, ont également fait leurs débuts en équipe première cette saison, montrant beaucoup de promesses. Le milieu de terrain Ethan Mbappe (16 ans et frère de Kylian), le milieu de terrain offensif Noha Lemina (17 ans et frère de l’ancien joueur de la Juventus/Southampton Mario) et l’arrière droit Yoram Zague (16 ans) sont les prochains en lice pour plus de temps de jeu au niveau senior. .

Tous sont nés ou ont grandi à Paris ; tous s’entraînent régulièrement avec l’équipe première et sont sélectionnés dans les équipes de la journée, comme nous l’avons vu avec Gharbi et Housni ; tous brillent avec les équipes de France de jeunes et pour Gharbi l’équipe de jeunes d’Espagne également, car il peut représenter les deux. Bien sûr, l’écart entre l’équipe réserve ou l’équipe U19 et l’équipe première du PSG est énorme, mais il y a une conviction générale au sein du club qu’il s’agit d’un groupe très spécial.

Bien sûr, le PSG a eu des groupes de jeunes joueurs super talentueux au fil des ans – plus récemment avec le milieu de terrain Adrien Rabiot, les ailiers Kingsley Coman et Moussa Diaby, le gardien Mike Maignan et le meneur de jeu Christopher Nkunku, pour n’en nommer que quelques-uns. Et pourtant, la plupart d’entre eux sont partis en tant qu’agents libres ou pour de petits frais de transfert parce qu’ils ne se sentaient pas assez valorisés et ne jouaient pas assez non plus. En sera-t-il de même ici ? Bien que ce soit certainement une possibilité, cela semble un peu différent cette fois et le club pousse le récit de faire confiance aux jeunes joueurs et de leur donner des opportunités régulières. Le directeur sportif Luis Campos l’a encore renforcé dimanche.

“Bien sûr, nous donnerons du temps à nos jeunes joueurs”, a déclaré Campos. “Le manager Christophe Galtier comprend que c’est notre projet. Nous avons fait de la place dans notre équipe pour faire de la place aux jeunes au lieu de les perdre au profit d’autres grands clubs européens.”

Tous ces joueurs ont signé des contrats à long terme au club jusqu’en 2024 (Bitshiabu, Mbappe, Zague), 2025 (Gharbi, Zaïre-Emery) et 2026 (Housni) et leur rythme de développement est très encourageant. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir.

Certains d’entre eux réussiront au Parc des Princes, d’autres non. Le temps nous le dira, même s’ils en rêvent certainement.