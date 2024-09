Le jeune prodige de la course automobile Connor Zilisch fait ses débuts en NASCAR Xfinity Series avec une victoire palpitante

WATKINS GLEN, NY — Le phénomène de la course automobile adolescente Connor Zilisch a répondu à l’engouement suscité par ses débuts en NASCAR Xfinity Series de manière majeure samedi, en s’imposant sur le circuit routier international de Watkins Glen après avoir suffisamment optimisé la consommation de carburant de sa voiture n° 88 pour franchir le drapeau à damier.

Zilisch, un prodige de la course automobile de Caroline du Nord formé en Europe, est né en juillet 2006 et a récemment eu 18 ans, l’âge minimum pour obtenir un permis de conduire dans la série Xfinity, la version NASCAR du baseball Triple-A.

« Je n’ai même pas de mots », a déclaré Zilisch, ému, après la course. « J’ai travaillé pour ça pendant des mois. C’est tellement spécial pour moi, mec. Je vais en profiter pendant un moment. »

« C’est spécial. Un exemplaire unique, pas mal. »

REPOST pour féliciter Connor Zilisch ! 🏁 Il entre dans l’HISTOIRE en devenant le septième pilote de l’histoire de la NASCAR Xfinity Series à remporter sa première course. pic.twitter.com/qHcVOpx8FU — NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 14 septembre 2024

Zilisch a été le plus rapide lors des essais, a remporté la pole position et a mené chaque tour de l’étape 1, mais une pénalité bizarre à 35 tours de l’arrivée l’a placé à l’arrière du peloton.

La stratégie de Zilisch était alors d’essayer de faire durer son carburant suffisamment longtemps pour ne pas s’arrêter à nouveau, et le prodige a fait exactement cela pendant que le chef d’équipe Andrew Overstreet et l’observateur TJ Majors le coachaient sur la radio de l’équipe.

Cette victoire a été un autre moment marquant pour Zilisch, un pilote de développement de Trackhouse Racing qui court pour JR Motorsports, l’équipe co-détenue par Dale Earnhardt Jr. Cette année seulement, il a remporté les deux courses sur route les plus prestigieuses d’Amérique (les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring) et s’est rapidement adapté aux courses de stock-car avec cinq victoires en six départs en ARCA (y compris à Glen vendredi).

Zilisch avait déjà décroché la pole position lors de ses débuts en Truck Series en mars sur le Circuit of the Americas, mais il avait raté le premier virage et avait fini quatrième. Mais cette fois, Zilisch a fait une course calme et fluide sans erreur, du moins jusqu’à son étrange pénalité.

Après un avertissement pour Justin Allgaier à 35 tours de l’arrivée, les trois premières voitures – Ty Gibbs, Sam Mayer et Zilisch – ont pris par erreur un raccourci sur le parcours. La NASCAR a pénalisé le trio et les a envoyés tous les trois à l’arrière du peloton.

« Oh mon Dieu », a déclaré Zilisch à la radio de l’équipe. « J’ai juste fait ce qu’ils ont fait. »

On pouvait se demander si Zilisch pourrait économiser suffisamment d’essence pour voir l’arrivée de deux prolongations, mais des tours de prudence et un drapeau rouge l’ont aidé à économiser davantage de carburant.

« Je sais que tu es le meilleur pilote ici », a déclaré Overstreet avant un redémarrage. « Montre-leur simplement. »

Lecture obligatoire

(Photo : Sean Gardner / Getty Images)