Le jeune prince William laisse la mère Diana effrayée alors qu’il glisse presque d’une balançoire

Les médias sociaux regorgent de souvenirs réconfortants de la princesse Diana. Malgré sa disparition tragique, les moments joyeux passés avec le prince William et le prince Harry font souvent le tour des réseaux sociaux. Evoquant le même, une vidéo a récemment refait surface sur Instagram qui montre clairement la belle complicité unissant le trio. La princesse de Galles de l’époque a été vue en train de s’amuser avec ses deux enfants en jouant dans un jardin.

La princesse Diana observe les premiers pas hésitants de William alors qu’il tente de grimper sur une balançoire. On la voit parler à William tout en soulevant une extension du vêtement qu’il avait sur le dos. Alors que William est occupé à expliquer à sa mère, il trébuche et tombe sur un pied. Diana s’avance immédiatement et pousse un grand soupir de soulagement. La princesse Diana a été surprise lorsque William a tressailli en jouant, pensant qu’il allait tomber. La légende disait également : « Un si précieux retour en arrière. J’adore le rire de la princesse Diana après.

La vidéo a amassé plus de 13 millions de vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé la vidéo trop adorable et ont écrit de doux messages. L’un des utilisateurs a écrit : « Je connais ce « look » lol que vous obtenez une fois que vous êtes une maman haha ​​». Un autre a dit : « Il lui a peut-être fait peur, mais elle lui a donné les yeux ». L’un d’eux a également mentionné: “Juste une mère typique… tellement inquiète mais en même temps garçon si tu te fais mal.”

Regardez la vidéo ci-dessous :

Récemment, le duc de Sussex a fait des révélations choquantes sur son frère le prince William dans ses mémoires. Le prince Harry pense que si sa défunte mère, la princesse Diana, était encore en vie, bon nombre des problèmes qu’il avait avec le prince William n’existeraient pas. Au cours de la conversation sur The Late Show avec Stephen Colbert, l’hôte a demandé au royal: “Si votre mère était encore en vie, avez-vous déjà pensé à la façon dont elle pourrait gérer ce moment?” Répondant à la friction actuelle entre les deux frères, Harry répondit : « Nous n’en serions pas arrivés à ce moment. Il est impossible de dire où nous serions maintenant, où seraient ces relations maintenant, mais il est impossible que la distance entre mon frère et moi soit la même.

Le prince Harry a révélé de nombreux autres incidents dans ses mémoires Spare, qui ont été publiés le 10 janvier.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici