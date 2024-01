Le JEÛNE pourrait-il vous protéger de la maladie d’Alzheimer ? Une étude suggère que le régime alimentaire apprécié par Rishi Sunak pourrait aider

Les repas doivent être à base de pommes de terre, de pain, de riz, de pâtes ou d’autres féculents, idéalement à base de céréales complètes, selon le NHS.

• Mangez au moins cinq portions d’une variété de fruits et légumes chaque jour. Tous les fruits et légumes frais, surgelés, séchés et en conserve comptent

• Basez vos repas sur des pommes de terre, du pain, du riz, des pâtes ou d’autres féculents, idéalement à base de grains entiers.

• 30 grammes de fibres par jour : Cela équivaut à manger tout ce qui suit : Cinq portions de fruits et légumes, deux biscuits aux céréales de blé entier, deux tranches épaisses de pain complet et une grosse pomme de terre au four avec la peau.

• Consommez des produits laitiers ou des alternatives aux produits laitiers (comme les boissons au soja), en choisissant des options faibles en gras et en sucre.

• Mangez des haricots, des légumineuses, du poisson, des œufs, de la viande et d’autres protéines (y compris deux portions de poisson chaque semaine, dont une doit être grasse).

• Choisissez des huiles et des pâtes à tartiner insaturées et consommez-les en petites quantités.

• Boire six à huit tasses/verres d’eau par jour

• Les adultes devraient consommer moins de 6 g de sel et 20 g de graisses saturées pour les femmes ou 30 g pour les hommes par jour.

Source : Guide Eatwell du NHS