Le JEÛNE pourrait-il vous protéger de la maladie d’Alzheimer ? Une étude suggère que le régime alimentaire apprécié par Rishi Sunak pourrait aider

Le jeûne pourrait potentiellement prévenir la maladie d’Alzheimer, suggèrent aujourd’hui des chercheurs.

Les scientifiques de l’Université de Cambridge ont reconnu qu’il était encore « trop tôt » pour prouver leur théorie.

Mais ils l’ont qualifié d’« idée attrayante », basée sur de nouvelles preuves montrant que le jeûne peut freiner l’inflammation à l’intérieur du corps.

L’inflammation est la réponse naturelle du corps à une infection ou à une blessure. Cependant, l’inflammation chronique, lorsque le corps déclenche des cellules inflammatoires sans raison évidente, a été associée à des maladies telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et le diabète de type 2.

Cela vient après qu’il ait été révélé cette semaine que Rishi Sunak jeûne 36 heures par semaine.

Le Premier ministre, accro avoué au Coca-Cola, y voit une « discipline importante » qui lui permet de combattre son « faible pour les choses sucrées ».

Pour la nouvelle étude publié dans la revue Rapports de cellulesles experts de Cambridge ont étudié environ deux douzaines de personnes qui n’avaient consommé de l’eau que pendant 24 heures.

Les volontaires ont pris un petit-déjeuner de 500 calories avant 8 heures du matin, puis ont jeûné pendant 24 heures.

Pendant leur jeûne, ils n’étaient autorisés à boire que de l’eau, avant de prendre un petit-déjeuner de 500 calories le lendemain.

Des échantillons de sang ont été prélevés avant le jeûne, à la fin de la période de 24 heures et à nouveau après le petit-déjeuner le lendemain.

Les résultats ont montré une augmentation rapide en une journée des niveaux d’un lipide appelé acide arachidonique, qui stocke l’énergie et transmet les informations entre les cellules.

À QUOI DOIT RESSEMBLIR UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE ?

Les repas doivent être à base de pommes de terre, de pain, de riz, de pâtes ou d’autres féculents, idéalement à base de céréales complètes, selon le NHS.

• Mangez au moins cinq portions d’une variété de fruits et légumes chaque jour. Tous les fruits et légumes frais, surgelés, séchés et en conserve comptent

• Basez vos repas sur des pommes de terre, du pain, du riz, des pâtes ou d’autres féculents, idéalement à base de grains entiers.

• 30 grammes de fibres par jour : Cela équivaut à manger tout ce qui suit : Cinq portions de fruits et légumes, deux biscuits aux céréales de blé entier, deux tranches épaisses de pain complet et une grosse pomme de terre au four avec la peau.

• Consommez des produits laitiers ou des alternatives aux produits laitiers (comme les boissons au soja), en choisissant des options faibles en gras et en sucre.

• Mangez des haricots, des légumineuses, du poisson, des œufs, de la viande et d’autres protéines (y compris deux portions de poisson chaque semaine, dont une doit être grasse).

• Choisissez des huiles et des pâtes à tartiner insaturées et consommez-les en petites quantités.

• Boire six à huit tasses/verres d’eau par jour

• Les adultes devraient consommer moins de 6 g de sel et 20 g de graisses saturées pour les femmes ou 30 g pour les hommes par jour.

Source : Guide Eatwell du NHS