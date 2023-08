Le jeune Poo de Kabhi Khushi Kabhi Gham, alias Malvika Raaj, se fiance en Turquie et laisse tomber d’adorables photos

Malavika Raaj, qui a joué Jr Poo alias Kareena Kapoor dans Kabhi Khushi Kabhi Gham de Karan Johar, a dit « Oui » et a laissé tomber d’adorables photos romantiques de sa cérémonie de fiançailles intime.

Vendredi, l’acteur de Kabhi Khushi Kabhi Gham Malvika Raaj a engagé son petit ami de longue date Pranav Bagga lors d’une cérémonie intime en Turquie. L’actrice a publié un post de carrousel sur son Instagram, avec des photos de la cérémonie. Sur les photos, Malavika et Pranav avaient l’air adorablement mignons, se complimentant avec amour.

Sur l’une des photos, Pranav est capturé en train d’embrasser le front de Malavika. Sur une autre photo, Pranav est capturé à genoux devant Malavika et a posé la question. Malavika a partagé les photos sur son Instagram et a écrit : « Nous y sommes, nous venons juste de commencer. Et après tout ce temps, notre heure est venue. Nous y sommes, toujours aussi forts. Ici, à l’endroit où nous appartenons #IvBeenWaitingForYou #ILoveYou. »

Voici le poste





Dès que Raaj a déposé les photos, plusieurs internautes et ses proches l’ont félicitée pour ce nouveau voyage. L’acteur Bhagyashree et Tanishaa Mukerji ont écrit « Félicitations » dans la section des commentaires. L’acteur et chanteur Shirely Setia a écrit: « Sooo adorablee !! Félicitations à vous deux. Sooraj Pancholi a réagi au message, « Enfin ». L’acteur Parth Samthaan a également partagé les yeux du cœur et les émojis du cœur. « Tellement heureux pour toi. Félicitations », a écrit Pooja Batra. Un fan a même écrit : « Si tôt ? Tu viens de grandir et tu t’es déjà accroché. Même pas une chance donnée à tes fans. »

Malvika Raaj, qui est bien connue pour avoir joué la jeune Kareena Kapoor dans Kabhi Khushi Kabhie Gham, a fait ses débuts d’actrice principale dans le film original ZEE5 Squad, avec Rinzing Denzongpa, le fils du célèbre acteur Danny Denzongpa.