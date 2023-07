Le jeune pilote néerlandais Dilano van ‘t Hoff tué dans l’accident de Spa-Francorchamps

Le pilote néerlandais de 18 ans Dilano van ‘t Hoff est décédé des suites d’un accident sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Il concourait pour MP Motorsport dans une course du Championnat d’Europe de Formule Régional et a été pris dans un accident de plusieurs voitures lors d’un redémarrage dans des conditions humides. Dans une très mauvaise visibilité due aux embruns, il semble qu’il ait filé et ait été heurté à grande vitesse au début de la ligne droite de Kemmel par la voiture RP Motorsport conduite par Adam Fitzgerald.

L’incident s’est produit quatre ans après qu’Anthoine Hubert a été tué dans un accident impliquant plusieurs voitures lors d’une course de F2 sur la même section de la piste. L’équipe MP de Van ‘t Hoff a publié une déclaration. « Nous sommes dévastés par la perte de l’un de nos plus brillants talents néerlandais, qui a apporté tant d’énergie à notre équipe pendant les années où il a couru avec nous », peut-on lire.

Les pilotes et officiels de F2 observent une minute de silence au Red Bull Ring pour commémorer la mort de Dilano van’t Hoff lors d’une course à Spa-Francorchamps. Photographie : Clive Rose/Getty Images

«Dilano fait partie de notre famille de course depuis ses débuts en sport automobile avec MP en 2021. Nous offrons nos sincères condoléances à la famille de Dilano et à ses proches, et nous les soutenons pleinement, ainsi que les membres de notre équipe qui ont perdu non seulement un chauffeur mais aussi un ami.

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré : « Nous sommes si tristes d’apprendre le décès de Dilano van ‘t Hoff aujourd’hui à Spa-Francorchamps. Dilano est mort en poursuivant son rêve d’atteindre le sommet du sport automobile. Avec toute la communauté du sport automobile, nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

Les équipes ont posté des messages de sympathie sur Twitter. Red Bull a écrit : « Nos pensées vont à la famille, aux amis et à la communauté du sport automobile de Dilano. S’arrêter pour réfléchir au décès tragique de ce jeune homme, bien trop tôt. Mercedes a déclaré: « Nos pensées vont à la famille et aux amis de Dilano van ‘t Hoff suite à l’incident tragique d’aujourd’hui », tandis que McLaren a déclaré qu’ils étaient profondément attristés.

Il y a eu une minute de silence avant la course de Formule 2 au Red Bull Ring, dans la préparation de la course de sprint de F1.

