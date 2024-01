Le jeune ministre italien de la Culture rejette les accusations selon lesquelles il aurait blanchi des œuvres d’art volées

Le critique d’art et ministre de la Culture Vittorio Sgarbi fait l’objet d’une enquête pour blanchiment de biens volés, à cause d’un tableau qu’il possède et qui aurait été volé en 2013.

PUBLICITÉ Vittorio Sgarbi, critique d’art renommé et l’un des jeunes ministres italiens de la Culture, a fait l’objet d’une enquête pour blanchiment de biens volés – après la découverte en sa possession d’un tableau du XVIIe siècle déclaré volé. Le tableau, une œuvre de la Renaissance influencée par le Caravage, « La Capture de Saint Pierre » de Rutilio Manetti, a été signalé comme volé en 2013 par le propriétaire d’un château dans la région nord du Piémont en Italie, où il était exposé. Il a refait surface lors d’une exposition organisée par Sgarbi en 2021 – le tableau était identique à celui déclaré volé, sauf qu’une bougie était ajoutée dans le coin supérieur gauche de la toile. Cela a attiré l’attention sur l’homme politique et suscité l’intérêt des autorités et des médias italiens. Les médias italiens rapportent que les procureurs enquêtent actuellement pour savoir si le nouvel ajout au tableau a été réalisé par Sgarbi lui-même pour dissimuler la provenance du tableau. Sgarbi a farouchement nié ces accusations, affirmant qu’il avait trouvé l’œuvre dans un vieux manoir que sa mère avait acheté il y a des décennies, bien avant que le tableau du château ne soit volé. Il prétend que son tableau est l’original et que celui volé au château était une copie. Il a dit El Pais: « Ce n’est pas le même tableau ! D’ailleurs, aucun de ceux qui m’accusent [the newspaper Il Fatto Quotidiano and the program ‘Report’] J’ai vu les tableaux : ni l’un ni l’autre. Ils ne peuvent pas écrire d’articles m’accusant sans avoir vu les œuvres. J’ai chargé un expert de vérifier mon travail et il sera prouvé que le mien est un original et que tous les éléments, y compris la bougie, font partie du tableau. «Je suis très détendu. Tout cela est imaginaire, tout cela », a-t-il ajouté. Les allégations contre Sgarbi ont été présentées pour la première fois dans l’émission télévisée « Report » de la chaîne italienne Rai. Le propriétaire du château de Buriasco a déclaré aux journalistes de l’émission que la toile avait été découpée de son cadre et remplacée par une photographie, peu de temps après qu’un des collaborateurs de Sgarbi lui ait proposé d’acheter l’œuvre. Le rapport affirmait également qu’un autre ami de Sgarbi avait apporté à un restaurateur une toile endommagée montrant “La Capture de Saint Pierre”, qui aurait la même forme que le trou découpé dans le cadre du château. Sgarbi, un jeune ministre du parti Forza Italia de Georgia Meloni, n’est pas étranger à la controverse. Egalement présentateur de télévision provocateur, il est devenu viral l’année dernière après s’être battu avec l’écrivain Giampiero Mughini à la télévision en direct. L’année précédente, il avait été expulsé du Parlement pour avoir insulté d’autres députés et refusé de quitter le Parlement de son propre gré. Mais les derniers scandales ont vu se multiplier les appels à la démission de Sgarbi, ce que l’homme politique dit refuser catégoriquement de faire. Outre le tableau de Manetti, Sgarbi est également accusé d’avoir exporté illégalement une autre œuvre de l’artiste français Valentin de Boulogne, d’une valeur de 5 millions d’euros. La police monégasque a saisi le tableau qui, selon Sgarbi, est une copie et ne lui appartient pas. Il fait également l’objet d’une enquête de l’Autorité italienne de la concurrence pour avoir prétendument fait payer des services de conseil alors qu’il exerçait une fonction publique, accusations qui découlent d’informations publiées par le quotidien italien. Le gros quotidien.