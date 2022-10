Le jeune milieu de terrain indien Pawan Rajbhar attend avec impatience le défi de la Ligue professionnelle de hockey

Le jeune milieu de terrain indien Pawan Rajbhar a hâte d’avoir l’opportunité de jouer dans les prochains matchs de la FIH Hockey Pro League contre l’Espagne et la Nouvelle-Zélande pour s’appuyer sur son expérience de la compétition à la Coupe d’Asie 2022 à Jakarta plus tôt cette année, où le nouveau venu a impressionné par son vitesse et l’équipe a empoché le bronze.

Rajbhar a récemment été inclus dans le groupe principal probable de Hockey India pour le camp national des entraîneurs, qui a débuté le 3 octobre pour se préparer à l’ouverture de la saison Pro League 2022/2023 à Bhubaneswar.

“J’espère avoir la chance de jouer en Pro League et de me tester contre des équipes fortes. Je vais continuer à travailler dur et j’espère avoir une opportunité pour moi bientôt », a déclaré Rajbhar avant les matchs contre l’Espagne et la Nouvelle-Zélande, qui doivent avoir lieu entre le 28 octobre et le 6 novembre.

Parlant de ses expériences de jouer dans la Coupe d’Asie, où l’équipe indienne dirigée par Birendra Lakra a remporté le bronze, Pawan a déclaré que c’était un moment mémorable pour lui de revêtir le maillot indien pour la première fois.

“Obtenir le maillot pour la première fois a été un moment de fierté pour moi. J’ai toujours rêvé de jouer pour l’Inde. J’ai ressenti beaucoup de pression sur moi lors des deux premiers matchs d’être à la télévision et d’être regardé par les amateurs de hockey du monde entier. Mais après les deux premiers matchs, mes nerfs se sont calmés et j’ai commencé à m’amuser », a déclaré le joueur de 24 ans.

Pawan a eu une bonne performance dans le tournoi en marquant quatre buts et a également été nommé «joueur du match» à deux reprises contre l’Indonésie et la Malaisie.

“Ce fut un grand plaisir pour moi de travailler sous la direction de Birendra Lakra et de l’entraîneur Sardar Singh, qui sont tous deux des légendes du jeu. Ils m’ont aidé et m’ont donné des conseils sur la façon de gérer la pression. Une fois que j’ai pu jouer librement, j’ai pu bien performer. Obtenir mon premier but sous le maillot indien est un moment inoubliable pour moi car mes parents m’ont vu marquer à la télévision », a ajouté Pawan.

Pawan, originaire du district de Karampur dans l’Uttar Pradesh, est ravi de faire partie du camp national au SAI Center de Bengaluru, car il pense qu’il apprendra des meilleurs joueurs indiens.

« J’ai vraiment hâte d’assister au camp national et d’y réussir. Ce sera certainement une expérience d’apprentissage pour moi de m’entraîner aux côtés des joueurs indiens seniors, qui ont si bien performé pendant si longtemps », a déclaré Pawan, qui concourt actuellement pour l’Uttar Pradesh aux Jeux nationaux.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici