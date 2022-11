Le jeune marié Jay Ellis parle de son mariage avec Nina Senicar et de son mariage

Les haineux vont détester MAIS plus important encore, les amoureux vont AIMER ! L’acteur Jay Ellis est marié depuis quatre mois avec sa compagne depuis sept ans, la mannequin Nina Senicar.

Ellis, 40 ans, a récemment ouvert ses portes E ! Nouvelles sur la vie conjugale aux Hamilton Behind the Camera Awards le 5 novembre, révélant que peu de choses ont changé pour le couple à part leur amour pour l’utilisation de leurs titres officiels.

“Nous nous adressons beaucoup plus en tant qu’épouse et mari”, a déclaré Ellis. « Cela a été un grand changement, ce qui a été très amusant. Ou quand quelqu’un d’autre le dit, nous sommes toujours comme, ‘Oh, ouais, nous sommes mariés, c’est vrai. J’ai oublié cela.'”

Le couple, qui s’est marié en Toscane au cours de l’été, élève également une fille, Nora, ensemble. Leur précieuse princesse fête son troisième anniversaire le 8 novembre – et Jay dit qu’elle n’a absolument aucune idée de ce que son père fait comme travail.

“Elle ne m’a jamais vu à l’écran”, a déclaré Ellis. “La plupart de ses émissions de télévision sont des dessins animés, c’est Moana, c’est Soul, c’est Frozen. Elle ne veut pas encore voir papa à l’écran. Alors on va sauver ça.

Ellis a ajouté que la vie à la maison avec Nora et Nina ne semble pas très différente depuis que lui et Senicar ont échangé leurs vœux au cours de l’été, mais cela ne rend pas leur relation moins spéciale.

“C’est similaire”, a-t-il déclaré. “Mais il y a de la magie là-dedans, évidemment, et il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Je pense qu’une partie de la raison pour laquelle vous êtes avec quelqu’un et que vous passez du temps avec quelqu’un est parce que vous trouvez un rythme, vous trouvez un flux, vous trouvez une ambiance et nous avons eu la chance de trouver cela.