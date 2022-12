Le jeûne intermittent pourrait-il aider les gens à abandonner les médicaments contre le diabète ?

15 décembre 2022 – Certaines personnes atteintes de diabète de type 2 peuvent être en mesure de perdre du poids, de réduire leur glycémie et d’arrêter de prendre des médicaments contre le diabète, si elles suivent unrégime de jeûne intermittent pendant 3 mois, de nouvelles recherches suggèrent.

Le jeûne intermittent – ​​comme le régime 5:2, qui consiste à manger peu de calories pendant 2 jours suivi de manger normalement pendant 5 jours – a entraîné une perte de poids dans des études précédentes.

Mais il n’a pas été clair si le jeûne intermittent pourrait abaisser les niveaux d’HbA1c – une mesure de la glycémie moyenne d’une personne au cours des 2 à 3 derniers mois.

Et plus précisément, on ne savait pas si le jeûne intermittent pouvait permettre aux gens de revenir à un état non diabétique, connu sous le nom de rémission du diabète – défini comme ayant un taux de sucre dans le sang inférieur à 6,5 % pendant au moins 3 mois après l’arrêt de tous les médicaments contre le diabète.

Cette nouvelle étude portant sur 72 patients atteints de diabète de type 2 en Chine a montré qu’en effet, les 36 patients du groupe de jeûne intermittent ont perdu environ 13 livres et ont maintenu cette perte de poids pendant 1 an, et près de la moitié ont obtenu une rémission du diabète. Cela se compare à pratiquement aucune perte de poids pour les 36 patients du groupe témoin, dont seulement 3% ont obtenu une rémission.