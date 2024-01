Le jeûne intermittent et un régime riche en protéines ont aidé un médecin à perdre 50 livres

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Le Dr Betsy Grunch a perdu du poids en jeûnant par intermittence, en suivant un régime riche en protéines, puis en prenant du Mounjaro. Dr Betsy Grunch

Le Dr Betsy Grunch a suivi des régimes à la mode pendant des années, mais n’a jamais pu perdre du poids de manière durable.

En se renseignant sur la nutrition, elle a perdu 50 livres et n’a pas repris ce poids pendant des années.

Grunch a décidé de perdre 30 derniers kilos en prenant du Mounjaro, un médicament à la mode qui aide à perdre du poids.

Le Dr Betsy Grunch a essayé toutes sortes de régimes et de plans de perte de poids.

“Si vous l’appelez, je l’ai probablement essayé”, a-t-elle déclaré à Business Insider.

Mais elle n’a jamais réussi à perdre le poids qu’elle souhaitait – ni à s’abstenir de ce qu’elle faisait.

Vous pensez peut-être qu’en tant que médecin, Grunch saurait comment perdre du poids de manière saine et durable. Et en tant que neurochirurgien spécialisé dans la chirurgie de la colonne vertébrale, Grunch était en effet conseillant souvent à ses patients de perdre du poids pour soulager leurs maux de dos.

Mais il y avait très peu d’éducation nutritionnelle dans la formation médicale de Grunch, a-t-elle dit, et elle avait l’impression que la marmite appelait la bouilloire noire.

“L’un des principaux responsables des maladies dégénératives de la colonne vertébrale est votre poids, et le fait que je n’aie pas eu de formation approfondie sur les bases de la nutrition est plutôt triste”, a déclaré Grunch, 43 ans, de la banlieue d’Atlanta, en Géorgie. dit.

En 2018, Grunch a atteint un tournant lorsqu’elle s’est blessée et elle savait qu’elle devait changer son mode de vie.

Partant d’environ 230 livres, Grunch a perdu 50 livres en un an et demi en modifiant son alimentation et maintenu la perte de poids pendant plus de quatre ans, avant de perdre 30 livres supplémentaires avec Mounjaro, un médicament fabriqué pour le diabète mais utilisé à l’époque hors AMM pour perdre du poids.

Se blesser au dos était un moment ‘aha’

Grunch était toujours active, faisait du sport et allait à la salle de sport, mais en tant que neurochirurgienne très occupée et mère de deux enfants, elle dépendait des aliments prêts à l’emploi et son poids a grimpé.

Elle souffrait également de diverses douleurs, qui, selon elle, étaient exacerbées par son poids. Les choses ont atteint un point critique en 2018 lorsqu’elle s’est penchée pour ramasser son petit garçon et s’est déchiré un disque dans le dos.

C’était un moment “aha”, a-t-elle dit.

“La seule façon pour moi de voir un changement se produire était de changer complètement ma façon de penser et ma façon d’aborder ma santé et mon style de vie”, a déclaré Grunch.

De sa lecture, elle a appris qu’elle devait adopter une approche holistique de la perte de poids. et penser à long terme pour que les résultats durent, a-t-elle déclaré.

Grunch a fait un jeûne intermittent

Grunch a décidé d’essayer jeûne intermittent en mangeant toute sa nourriture de la journée dans une fenêtre de six heures. Elle a d’abord essayé des périodes de repas plus courtes, qu’elle a trouvées intenables.

La recherche montre qu’il n’y a rien de spécial dans le jeûne intermittent pour perdre du poids, et ça ne marche pas pour tout le monde car cela peut être difficile à entretenir. Mais cela aide certaines personnes à respecter un déficit calorique, nécessaire à la perte de poids.

Le Grunch est également passé d’un régime alimentaire riche en fast-food à un régime riche en protéine et des aliments entiers, et à faible teneur en glucides. Les protéines sont utiles pour perdre du poids car elles vous permettent de vous sentir rassasié et aident le corps à maintenir ses muscles en cas de déficit calorique. Les glucides, quant à eux, ne font pas grossir en soi, mais Grunch se sentait simplement mieux en mangeant moins, a-t-elle déclaré.

Dr Betsy Grunch avant et après avoir perdu du poids Dr Betsy Grunch

Elle a également compté les calories de temps en temps pour s’assurer qu’elle était en déficit, mais a trouvé que cela prenait trop de temps pour le faire à long terme.

“Une fois que j’ai commencé à mettre en œuvre ces changements, le poids a disparu assez rapidement”, a déclaré Grunch.

Mais ce n’était pas facile au début.

Passer de trois repas par jour à un ou deux repas en peu de temps était “très difficile” au début, a déclaré Grunch. Pour lutter contre la faim, elle a bu beaucoup de bouillon d’os et d’eau, a-t-elle expliqué.

Après quelques mois, son nouveau mode de vie lui semblait normal et elle a continué le jeûne intermittent après avoir terminé sa phase de perte de poids. Cependant, elle étend désormais sa fenêtre de repas à environ huit heures certains jours, car c’est plus gérable.

“Cela fait simplement partie de mon style de vie maintenant”, a-t-elle déclaré. “Je fais ça depuis cinq ans.”

La chirurgie pour retirer les tissus de l’estomac a renforcé la confiance

Après avoir perdu du poids, Grunch a subi une intervention chirurgicale « qui a changé sa vie » en 2019 pour éliminer l’excès de tissu gastrique qui restait.

Grunch a déclaré que cela avait non seulement changé sa perception d’elle-même, mais l’avait également motivée à maintenir son poids et à se donner plus de mal pour continuer à améliorer sa santé.

“C’est vraiment une opération chirurgicale qui renforce la confiance”, a-t-elle déclaré.

Après l’opération, Grunch a largement maintenu son poids en restant fidèle à son nouveau style de vie, a-t-elle déclaré.

Perdre 30 kilos sur Mounjaro

Avance rapide jusqu’en 2023 et Grunch se sentait heureuse et en bonne santé, mais elle voulait perdre un peu plus de poids, a-t-elle déclaré.

À l’approche d’un spectacle de danse local, Grunch voulait se sentir aussi en forme que possible. Elle a donc décidé de parler à son médecin de la possibilité de prendre un médicament GLP-1, la classe très prisée de médicaments coupe-faim qui comprend Ozempic et Wegovy.

Ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires désagréables, notamment des nausées et de la constipation, et après avoir discuté des avantages et des inconvénients des différents types, Grunch a commencé à prendre le médicament contre le diabète Mounjaro, un nom de marque pour le tirzépatide, qui est maintenant commercialisé pour perdre du poids sous le nom de Zepbound. Les recherches suggèrent qu’il est encore plus efficace que le sémaglutide, commercialisé sous le nom de Wegovy pour la perte de poids et Ozempic pour le diabète, permettant aux personnes non diabétiques de perdre en moyenne entre 15 et 20 % de leur poids corporel.

Entre mars et septembre 2023, Grunch a perdu 30 livres avec le médicament, a-t-elle déclaré.

“C’était un peu bizarre”, a déclaré Grunch. “Je me suis senti comme la nourriture ne faisait plus partie de mon cerveau donc cela a complètement séparé ce que je ressentais à propos de la nourriture et le lien que j’avais avec certains aliments.

Grunch était « obsédée » par le beurre de cacahuète, par exemple, et en buvait une cuillerée dans la baignoire chaque jour lorsqu’elle rentrait du travail. Sur Mounjaro, elle n’en voulait plus, dit-elle.

“Je m’en fichais. Et quand je l’ai mangé, il avait le même goût, mais je n’ai tout simplement pas eu cette récompense mentale”, a-t-elle déclaré.

Grunch pense que la perte de poids est une question d’état d’esprit

Grunch vise maintenant à maintenir son poids et verra comment cela se passe sans médicaments. Cependant, comme la reprise de poids est courante lorsque les personnes arrêtent de prendre des GLP-1, elle sait qu’elle devra peut-être prendre une dose d’entretien de Mounjaro et a donc une réserve en réserve.

D’après l’expérience de Grunch, La perte de poids est plus psychologique que physique, et elle a déclaré que les gens doivent comprendre que perdre du poids n’est pas la réponse à tout, car nous critiquons notre corps, quelle que soit sa taille.

“Vous devez vous accepter à votre poids et être heureux dans votre peau”, a déclaré Grunch.

Si vous avez une histoire de santé intéressante à partager, contactez Rachel Hosie : [email protected]