Le jeûne intermittent est-il meilleur que compter les calories ? Peut-être pas, mais tu pourrais t’y tenir

Au fur et à mesure des plans de perte de poids, il est facile de comprendre l’attrait du jeûne intermittent : mangez ce que vous voulez, mais seulement pendant certaines plages de temps, souvent seulement huit heures par jour.

Au lieu de compter les calories ou de mesurer les portions, les personnes au régime doivent simplement faire attention à l’horloge, a déclaré Courtney Peterson, chercheuse en nutrition à l’Université d’Alabama à Birmingham.

« Vous avez cette règle très simple : manger ou ne pas manger », a déclaré Peterson.

La technique a gagné en popularité ces dernières années, devenant un sujet d’actualité sur les réseaux sociaux.

Mais une alimentation limitée dans le temps, une forme de jeûne intermittent, aide-t-elle vraiment les gens à perdre du poids et à améliorer leur santé ?

Voici ce qu’il faut savoir sur la pratique :

QU’EST-CE QUE LE JEÛNE INTERMITTENT ?

Le jeûne intermittent est une stratégie alimentaire dans laquelle les gens alternent entre le jeûne et les repas selon un horaire régulier, défini comme au moins 14 heures sans nourriture, a déclaré Peterson. Cela peut impliquer des variations telles que manger tous les deux jours, manger cinq jours par semaine, puis jeûner pendant deux jours ou limiter l’alimentation quotidienne à certaines heures.

L’alimentation limitée dans le temps, où les gens condensent tous leurs repas dans une fenêtre quotidienne de 10 heures ou moins, est la forme de jeûne intermittent la plus populaire. Les convives retarderont le petit-déjeuner jusqu’à 10 heures ou midi, puis dîneront vers 18 heures ou 20 heures, renonçant à la nourriture le reste du temps.

COMMENT EST-CE CENSÉ AIDER ?

La théorie derrière une alimentation limitée dans le temps est qu’elle soutient le rythme circadien, ou l’horloge interne du corps. Passer plus de temps à jeun peut par exemple stimuler les processus du corps qui régissent la glycémie et le métabolisme des graisses, selon les scientifiques.

Les premières études menées sur des souris à partir de 2012 semblaient montrer les bienfaits pour la santé d’une alimentation limitée dans le temps. De petites études menées auprès de personnes obèses suggèrent que cette pratique pourrait les aider à perdre du poids et à améliorer d’autres marqueurs de santé.

UNE ALIMENTATION RESTREINTE DANS LE TEMPS EST-ELLE EFFICACE POUR PERDRE DU POIDS ?

Des recherches ont montré que les personnes suivant des régimes alimentaires limités dans le temps ont tendance à manger moins de calories, ce qui pourrait expliquer la perte de poids.

Les résultats d’études combinées suggèrent que les adultes obèses qui limitaient leurs heures de repas sans se concentrer sur les calories réduisaient naturellement leur apport énergétique de 200 à 550 calories par jour, perdre 3 à 5 % de leur poids corporel de base.

Mais une étude plus vaste portant sur des personnes observées sur une période plus longue a montré que les restrictions temporelles à elles seules n’avaient peut-être pas d’importance.

Une étude de 2022 publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre a suivi 139 personnes obèses pendant un an. Les participants ont soit suivi un régime hypocalorique pendant une certaine fenêtre de temps, soit mangé le même nombre de calories tout au long de la journée. Les deux groupes ont perdu du poids – de 14 à 18 livres en moyenne – mais il n’y avait pas de différence significative entre les stratégies.

« Nos données actuelles suggèrent que manger pendant une période limitée n’est ni meilleur ni pire que réduire les calories », a déclaré Peterson. Cette technique n’aide pas non plus à brûler plus de calories, a-t-elle ajouté.

Pourtant, a déclaré Peterson, la simplicité de la restriction de temps pourrait être plus facile à maintenir qu’un régime typique.

« Presque personne n’aime compter les calories », a-t-elle déclaré.

LE JEÛNE INTERMITTENT EST-IL SÛR ?

Les premiers essais cliniques portant sur des périodes de repas de six à dix heures ont révélé que manger pendant une période limitée était « généralement sans danger », ont rapporté des chercheurs dans l’étude. revue Obésité.

Mais des recherches qui font la une des journaux présenté cette année lors d’une session scientifique de l’American Heart Association, a suggéré que les personnes suivant un régime limité dans le temps pendant 8 heures couraient un risque beaucoup plus élevé de décès par maladie cardiovasculaire que celles qui mangeaient pendant 12 à 16 heures.

Cette recherche n’a pas été publiée dans une revue à comité de lecture, a noté le Dr Francisco Lopez-Jimenez, de la Mayo Clinic.

Mais il a ajouté qu’il y avait lieu d’être prudent. Des preuves de longue date suggèrent que sauter le petit-déjeuner peut être lié aux maladies cardiovasculaires et la mort. Les gens devraient consulter leurs prestataires de soins de santé avant d’essayer de restreindre leur alimentation, surtout si la fenêtre de jeûne dure jusqu’à midi.

« C’est un appel à faire une pause avant de recommander un régime particulier », a déclaré Lopez-Jimenez.

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.