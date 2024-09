Le jeûne intermittent augmente-t-il ou diminue-t-il le risque de cancer ?

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public



Les recherches menées au fil des ans ont suggéré que le jeûne intermittent avait le potentiel d’améliorer notre santé et réduire la probabilité de développer un cancer.

Alors, que devrions-nous penser d’un nouvelle étude chez la souris, suggérant que le jeûne augmente le risque de cancer ?

Qu’est-ce que le jeûne intermittent ?

Le jeûne intermittent consiste à alterner entre les heures de repas et les heures de repos. Contrairement aux régimes traditionnels qui se concentrent sur ce qu’il faut manger, cette approche se concentre sur le moment où il faut manger.

Il existe de nombreux outils couramment utilisés Programmes de jeûne intermittentLe régime 16/8 consiste à manger uniquement dans un intervalle de huit heures, puis à jeûner pendant les 16 heures restantes. Une autre option populaire est le régime 5:2, où vous mangez normalement pendant cinq jours, puis limitez les calories pendant deux jours.

En Australie, une mauvaise alimentation contribue à 7 % de tous les cas de maladienotamment les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète de type 2 et les cancers de l’intestin et du poumon. À l’échelle mondiale, une mauvaise alimentation est liée à 22% des décès chez les adultes de plus de 25 ans.

Le jeûne intermittent a suscité beaucoup d’attention ces dernières années en raison de ses bienfaits potentiels pour la santé. influence le métabolismequi détermine la manière dont votre corps traite les aliments et l’énergie. Cela peut affecter la façon dont le corps absorbe les nutriments des aliments et brûle l’énergie provenant du sucre et des graisses.

Que révèle la nouvelle étude ?

La nouvelle étude, publiée dans Natureconstaté lorsque les souris mangeaient à nouveau après le jeûne, leur cellules souches intestinalesqui aident à réparer l’intestin, sont devenues plus actives. Les cellules souches se sont régénérées plus efficacement que celles des souris qui jeûnaient totalement ou qui mangeaient normalement.

Cela suggère que le corps pourrait être plus efficace pour se guérir lorsqu’il mange après un jeûne.

Cependant, cela pourrait aussi avoir un inconvénient. S’il y a mutations génétiques À l’heure actuelle, l’explosion de la régénération induite par les cellules souches après un nouveau repas pourrait faciliter le développement du cancer.

Polyamines— de petites molécules essentielles à la croissance cellulaire — stimulent cette régénération après la réalimentation. Ces polyamines peuvent être produites par l’organisme, influencées par l’alimentation ou provenir des bactéries intestinales.

Les résultats suggèrent que même si le jeûne et la réalimentation peuvent améliorer la fonction et la régénération des cellules souches, il pourrait y avoir un compromis avec un risque accru de cancer, en particulier si les cycles de jeûne et de réalimentation sont répétés au fil du temps.

Bien que cela ait été démontré chez la souris, le lien entre le jeûne intermittent et le risque de cancer chez l’homme est plus complexe et n’est pas encore entièrement compris.

Qu’ont révélé les autres recherches ?

Études sur les animaux ont découvert que le jeûne intermittent peut aider à perdre du poids, à améliorer la tension artérielle et la glycémie, et par la suite réduire les risques du diabète et des maladies cardiaques.

Recherche sur les humains suggère Le jeûne intermittent peut réduire le poids corporel, améliorer santé métaboliqueréduire l’inflammation et améliorer processus de réparation cellulairequi éliminent les cellules endommagées qui pourraient potentiellement devenir cancéreuses.

Cependant, d’autres études préviennent que les avantages du jeûne intermittent sont les mêmes que ceux qui peuvent être obtenus par restriction caloriqueet qu’il y a il n’y a pas assez de preuves pour confirmer qu’il réduit le risque de cancer chez l’homme.

Qu’en est-il des personnes atteintes de cancer ?

Dans les études menées sur des personnes atteintes de cancer, le jeûne a été signalé à protéger contre les effets secondaires de la chimiothérapie et améliorer l’efficacité des traitements contre le cancer, tout en diminuant les dommages aux cellules saines.

Il a été démontré que le jeûne prolongé chez certains patients atteints de cancer est sans danger et peut potentiellement être capable de diminuer la croissance tumorale.

D’un autre côté, certains experts conseillent la prudence. Des études sur des souris montrent que le jeûne intermittent pourrait affaiblir le système immunitaire et rendent le corps moins capable de lutter contre les infections, ce qui peut conduire à des problèmes de santé plus graves chez les personnes malades. actuellement aucune preuve que le jeûne augmente le risque d’infections bactériennes chez l’homme.

Alors, est-il acceptable d’essayer le jeûne intermittent ?

L’opinion actuelle sur le jeûne intermittent est qu’il peut être bénéfique, mais les experts conviennent que des recherches supplémentaires sont nécessaires. Les avantages à court terme tels que la perte de poids et une meilleure santé générale sont bien connus. Mais nous ne comprenons pas entièrement ses effets à long terme, en particulier en ce qui concerne le risque de cancer et d’autres problèmes liés au système immunitaire.

Comme il existe de nombreuses méthodes différentes de jeûne intermittent et que les gens y réagissent différemment, il est difficile de donner des conseils qui fonctionnent pour tout le monde. Et comme la plupart des personnes ayant participé aux études étaient en surpoids, souffraient de diabète ou d’autres problèmes de santé, nous ne savons pas comment les résultats s’appliquent à l’ensemble de la population.

Pour les personnes en bonne santé, le jeûne intermittent est généralement considéré comme sûr. Mais c’est ne convient pas à tout le mondeen particulier les personnes souffrant de certaines pathologies, les femmes enceintes ou qui allaitent et les personnes ayant des antécédents de troubles alimentaires. Consultez donc votre médecin avant de commencer tout programme de jeûne.

Plus d’informations :

Shinya Imada et al., La réalimentation post-jeûne à court terme améliore la tige intestinale via les polyamines, Nature (2024). DOI : 10.1038/s41586-024-07840-z

Fourni par The Conversation







Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.