Le jeune grand maître Praggnanandhaa remporte le titre Paracin Open Chess 2022

Le jeune grand maître indien R Praggnanandhaa a remporté le tournoi d’échecs Paracin Open ‘A’ 2022 ici samedi, marquant 8 points en neuf tours. Le joueur de 16 ans est resté invaincu et a terminé avec un demi-point d’avance sur le peloton.

Alexandr Predke a pris la deuxième place avec 7,5 points devant Alisher Suleymenov et l’Indien AL Muthaiah, qui ont tous deux marqué 7 points. Suleymenov s’est emparé de la troisième place sur la base d’un meilleur score au tie-break. Young Indian International Master V Pranav a terminé avec 6,5 points après une défaite aux mains de Predke au tour final. Le GM indien Arjun Kalyan (6,5 points) s’est contenté de la septième place.

Praggnanandhaa, lié aux Olympiades, était en superbe forme, remportant ses six premiers matchs avant que Predke ne résiste pour un match nul au septième tour. Il a ensuite battu son compatriote et collègue GM Arjun Kalyan au huitième tour avant de conclure par un match nul contre Alisher Suleymenov (Kazakhstan) au neuvième et dernier tour. L’adolescent GM a également enregistré des victoires sur son compatriote indien WGM Srija Seshadri, Lachezar Yordanov (Bulgarie), Kazybek Nogerbek (Kazakhstan), son compatriote Koustav Chatterjee, Arystanbek Urazayev (Kazakhstan).

Commençant comme deuxième tête de série du tournoi derrière Predke, Praggnanandhaa était en pleine forme et a quitté le terrain pour terminer avec un demi-point d’avance sur un peloton solide. L’adolescent prodige fera partie d’une solide équipe indienne “B” lors de la 44e Olympiade d’échecs qui se tiendra près de Chennai à partir du 28 juillet.

