Le jeune frère et la sœur ont leur oncle emprisonné après qu’il n’ait pas remis leur part du testament de 475 000 £ de leur grand-mère

Un FRÈRE et une sœur ont fait emprisonner leur oncle après qu’il n’ait pas remis leur part du testament de 475 000 £ de leur grand-mère.

Les frères et sœurs Hollie Totton, 25 ans, et Daniel Washer, 19 ans, avaient droit à la moitié de la succession de leur grand-mère après son décès en 2019.

Hollie Totton, 25 ans, et son frère se sont battus pour obtenir leur part de la succession de leur grand-mère Crédit : Nouvelles des champions

Hollie et son frère Daniel Washer, 19 ans, avaient même porté l’affaire devant les tribunaux à plusieurs reprises Crédit : Nouvelles des champions

Il a vu leur oncle Mark Totton emprisonné Crédit : Nouvelles des champions

Mais, le couple d’Essex a été contraint de porter l’affaire devant les tribunaux – contre leur oncle Mark Totton – car ils n’ont toujours pas vu un sou.

Totton, 51 ans, était l’exécuteur testamentaire et chargé de distribuer l’argent de sa mère Hazel Totton.

Il lui restait la moitié, et sa nièce et son neveu un quart chacun, et il refuse encore à ce jour de dire pourquoi il n’a pas remis leur part.

Plus tôt cette année, les frères et sœurs ont poursuivi Totton devant la Haute Cour pour tenter de le forcer à leur donner leur héritage.

L’homme de 51 ans avait été sommé de présenter les actifs de la succession dans un certain délai et de rendre compte de ses relations avec celle-ci.

Mais il ne l’a pas fait et a été renvoyé devant le tribunal.

Bien qu’il ne se soit pas présenté devant la justice, Totton a été reconnu coupable d’outrage au tribunal en août et, après avoir été retrouvé par la police le mois dernier, a finalement été emprisonné pendant six semaines vendredi.

Sa peine a commencé hier.

L’affaire a été entendue devant la Haute Cour de Londres et le juge Leech a déclaré que Totton avait “délibérément manqué à ses devoirs d’exécuteur testamentaire” et “fait fi des ordonnances du tribunal”.

Le juge a déclaré que Totton refusait toujours d’en dire plus sur la destination de l’argent, choisissant plutôt d’exercer son droit de ne pas « s’incriminer ».

Il avait alors finalement “pris des mesures” pour se conformer aux ordonnances du tribunal en énumérant ce qui se trouvait dans la succession – 425 000 £ provenant du produit de la vente de la maison de sa mère et 48 000 £ d’épargne et d’investissements.

Mais le juge a déclaré que Totton n’avait fait que cela dans une déclaration signée la semaine dernière, et avait poursuivi en disant qu’il lui avait été conseillé de ne rien dire de plus afin d’éviter “l’auto-incrimination”.

Par l’intermédiaire de ses avocats, Totton a déclaré au juge qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec la police auparavant et qu’il était un père de famille qui risquait de perdre son emploi d’organisateur de mariages et d’événements s’il était emprisonné.

Il a dit qu’il avait toujours soutenu sa mère et sa famille, y compris sa nièce et son neveu, et avait souffert de dépression au milieu de la querelle familiale à propos de l’argent.

J’ai mis ma tête dans le sable. Marc Toton

Le juge a déclaré qu’il aurait peut-être envisagé de suspendre la peine de Totton s’il pensait que cela pourrait l’encourager à donner à sa nièce et à son neveu leur héritage.

Mais il a déclaré que les avocats de Totton n’avaient pas suggéré une peine avec sursis au motif qu’il “avait l’intention de se conformer à ses obligations” était approprié.

Il a ordonné à Totton de commencer sa peine hier et de payer les frais juridiques de 18 000 £ de sa nièce et de son neveu.

S’exprimant lors d’une audience le mois dernier, lorsqu’il a été traduit en justice après avoir été arrêté, Totton a déclaré: “Je me suis mis la tête dans le sable.

“J’ai été soulagé lorsque la police est arrivée pour régler l’affaire.

“Je m’excuse auprès du tribunal, il n’y a pas d’excuses.”

L’avocat des frères et sœurs a déclaré qu’ils devraient maintenant réfléchir aux prochaines étapes à suivre dans leur tentative d’obtenir leur héritage.