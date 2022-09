Le jeune fils de John Stamos, Billy, regarde “Full House”, a un slogan mémorisé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le fils de quatre ans de John Stamos est fan de l’ancienne émission de son père, “Full House”.

Stamos a joué l’oncle Jesse dans l’émission et lors d’une récente entretien avec Us Weekly, Stamos a révélé qu’il surprenait parfois son fils en train de regarder “Full House” avec sa nounou.

“Je vais les attraper, [Billy and the nanny]en regardant « Full House » parfois « , a déclaré Stamos au point de vente. « Je rentrerai à la maison [and say], ‘Que faites-vous les gars?’ et [he says]’Non, rien.”

Stamos a accueilli son fils Billy avec sa femme, Caitlin McHugh, qu’il a épousée en février 2018. Billy est né quelques mois plus tard en avril.

Le jeune Billy a même mémorisé l’un des slogans populaires de “Full House”, bien qu’il ne s’agisse pas d’une réplique de l’oncle Jesse, mais plutôt de Michelle Tanner, qui a été jouée à la fois par Mary-Kate et Ashley Olsen.

“Il vient de le faire il y a quelques jours, [he] était comme, ‘Tu l’as compris, mec!” l’acteur a dit.

Stamos était sur la sitcom populaire de 1987 à 1995 et est revenu pour reprendre son rôle pour le spin-off “Full House” “Fuller House” en 2016. L’émission a récemment célébré son 35e anniversaire et Stamos a parlé à Fox News Digital à la Cool Comedy Événement caritatif Hot Cuisine sur la perte de son ami proche et co-vedette de “Full House”, Bob Saget, décédé en janvier 2022.

“C’était une amitié que je n’aurais plus jamais. C’était une amitié que je ne pensais pas avoir non plus”, a déclaré Stamos à Fox News Digital.

“Nous étions là l’un pour l’autre dans les moments heureux, les moments tristes, les mariages, les divorces, les funérailles”, a ajouté l’acteur. “Ça va être dur de traverser le reste de cette vie sans lui.”