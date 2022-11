Le jeune Équateur cherche à entrer dans l’histoire à la Coupe du monde

L’entraîneur équatorien Gustavo Alfaro a nommé son équipe de 26 joueurs pour la Coupe du monde de football 2022. La Tri disputeront leur quatrième Coupe du monde, leur première apparition ayant eu lieu il y a tout juste 20 ans en 2002.

Alfaro a fait la une des journaux avec sa sélection d’équipe en laissant de côté Byron Castillo du Club León. Depuis que la nation sud-américaine s’est qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar, l’éligibilité de Castillo à l’équipe nationale a été remise en question par des fédérations rivales, comme le Chili.

Castillo avait été accusé de ne pas être éligible pour jouer pour l’Équateur parce qu’il était né en Colombie. Cela a évolué en une plainte officielle de la fédération chilienne, a conduit à une enquête de la FIFA et s’est terminée par une décision finale du Tribunal arbitral du sport.

L’Équateur pourrait participer à la Coupe du monde de cette année malgré la décision de justice selon laquelle Castillo était né en Colombie. Mais il avait la nationalité équatorienne, ce qui le rendait éligible pour représenter l’Équateur. Leur punition pour avoir utilisé des certificats de naissance falsifiés pour la certification officielle du joueur de Castillo est une amende et une déduction de trois points pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Jeunes dans l’équipe

La jeunesse de cette équipe est de bon augure pour la Coupe du monde dans quatre ans, mais les bonnes performances lors des qualifications pour la Coupe du monde où ils se sont qualifiés relativement confortablement à la quatrième place, ainsi que le drame de savoir s’ils participeront ou non au tournoi de cette année derrière eux , signifie définitivement qu’ils devraient viser haut pour la Coupe du monde cette année.

De jeunes joueurs tels que Piero Hincapié, 20 ans, du Bayer Leverkusen, et Félix Torres, 25 ans, de Santos Laguna, forment un solide duo d’arrière central qui donne à l’équipe une base défensive solide.

La seule constante dans cette équipe est l’utilisation de la vitesse sur les ailes. Contre certains adversaires, Alfaro utilisera des arrières latéraux rapides qui peuvent suivre et contribuer également au jeu offensif.

Castillo était un arrière droit clé qui jouerait comme arrière latéral. Avec son omission, on peut s’attendre à voir Ángelo Preciado venir à sa place. Pervis Estupiñán de Brighton sera l’arrière droit partant de l’Équateur. Le défenseur rapide a montré ses capacités d’attaque lors d’une victoire cruciale en qualification pour la Coupe du monde contre le Chili lorsqu’il a couru sur l’aile pour marquer le premier but.

A seulement 27 ans, Carlos Gruezo du FC Augsburg peut être considéré comme l’un des vétérans de l’équipe. Avec 45 sélections pour l’équipe nationale, il couvrira défensivement le duo d’arrière central en tant que milieu de terrain de l’équipe. L’ancien joueur du FC Dallas peut sortir l’équipe de situations défensives difficiles et lancer une contre-attaque avec sa vision et ses passes précises.

Côté bien arrondi

Un aspect positif de cette équipe est la polyvalence d’une bonne partie de l’équipe. Moisés Caicedo de Brighton est un joueur qui joue dans une variété de rôles de milieu de terrain offensif ou défensif. Il peut jouer à droite ou à gauche d’un milieu de terrain à trois ou au centre du milieu de terrain. Ce dernier correspond à une forme plus défensive dans la formation. Il peut revenir en arrière et gagner des balles, puis lancer une contre-attaque en utilisant sa vitesse sur l’aile. Gonzalo Plata est un autre ailier polyvalent qui peut jouer sur le côté droit. De plus, il peut même jouer un rôle d’attaquant plus central derrière un avant-centre.

Une préoccupation pour l’équipe pourrait être la forme de but des attaquants. Michael Estrada de Cruz Azul a mené l’équipe en qualification pour la Coupe du monde avec six buts. Son dernier but début février face au Pérou. Le problème est le manque de buts marqués dans toute l’équipe cette année civile. Par exemple, l’Équateur n’a marqué que 5 buts en 10 matchs joués cette année. Cela comprend trois nuls consécutifs 0-0 lors de leurs trois derniers matches amicaux avant la Coupe du monde.

L’espoir est qu’un vétéran de l’équipe, Enner Valencia, puisse retrouver sa forme de buteur pour l’Équateur. Il est actuellement le meilleur buteur de la Süper Lig turque cette saison avec 13 buts pour Fenerbahçe.

L’une des convocations surprises de l’entraîneur Alfaro était Kevin Rodríguez. C’est un attaquant qui évolue en deuxième division équatorienne. Rodríguez vient de remporter sa première sélection pour l’Équateur contre l’Irak lors d’un match amical en Espagne samedi dernier. L’idée derrière son appel est sûrement d’avoir un attaquant plus rapide. Si la période de sécheresse du but se poursuit, Rodríguez correspond au remède potentiel.

L’Équateur se prépare pour la Coupe du monde 2022

Malgré la jeunesse de cette équipe équatorienne, l’expérience des tournois internationaux parmi les joueurs clés de l’équipe peut leur donner un avantage. Le gardien Alexander Domínguez, Carlos Gruezo et Enner Valencia ont tous joué lors de la dernière qualification de l’Équateur pour la Coupe du monde en 2014.

Quatre autres joueurs ont participé à la course réussie de l’Équateur au championnat sud-américain U-20 en 2019. Au cours de l’été de cette année-là, ils ont aidé l’équipe à terminer troisième à la Coupe du monde U-20 de la FIFA 2019.

L’Équateur a fait partie du groupe A. Par conséquent, l’équipe affronte le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas. Chaque équipe représente un énorme test pour les Équatoriens. Mais, c’est celui qu’ils peuvent réussir s’ils cliquent sur tous les aspects de leur jeu. La pression sera forte lorsqu’ils affronteront les hôtes lors du match d’ouverture de la Coupe du monde dimanche. La Tri peut être jeune. Pourtant, l’expérience abonde dans l’équipe. L’Équateur peut renverser la vapeur et impressionner. En fait, il n’est pas impossible d’atteindre les huitièmes de finale. Cela correspond au meilleur résultat de l’Équateur en Coupe du monde, en 2006.

Avec le regard sur le support potentiel, il y a aussi une photo réaliste d’une place historique en quart de finale.

Équipe d’Équateur pour la Coupe du monde

Gardiens: Hernán Galíndez (SD Aucas), Moisés Ramírez (CSD Independiente del Valle), Alexander Domínguez (LDU Quito)

Défenseurs: Félix Torres (Santos Laguna), Piero Hincapié (Bayer 04 Leverkusen), Robert Arboleda (São Paulo FC), Diego Palacios (Los Angeles FC), Pervis Estupiñán (Brighton & Hove Albion FC), Xavier Arreaga (Seattle Sounders FC), Ángelo Preciado (KRC Genk), William Pacho (Royal Antwerp FC), Jackson Porozo (ES Troyes AC)

Milieux de terrain: José Cifuentes (Los Angeles FC), Carlos Gruezo (FC Augsburg), Ángel Mena (Club León), Jeremy Sarmiento (Brighton & Hove Albion FC), Gonzalo Plata (Real Valladolid), Jhegson Méndez (Los Angeles FC), Alan Franco (Talleres de Córdoba), Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion FC)

Attaquants: Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys), Romario Ibarra (CF Pachuca), Michael Estrada (Cruz Azul), Enner Valencia (Fenerbahçe SK), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Kevin Rodríguez (Imbabura SC)

