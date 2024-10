Le jeune Dro se bat presque lors de l’interview du « Breakfast Club »

New York, New York –

Apparition du jeune Dro sur Le club du petit déjeuner a failli éclater en violence après que le rappeur d’Atlanta ait été chahuté par un membre de son entourage alors qu’il parlait de sa sobriété.

Apparaissant dans l’émission de radio aux côtés de son collaborateur fréquent et ancien patron du label Grand Hustle, TI, lundi 14 octobre, Dro parlait de son passé de toxicomanie et de son passage en cure de désintoxication lorsqu’un ami qui était assis sur un canapé derrière eux a commencé à rire et à intervenir. avec des blagues.

Dro et Tip ont d’abord vu le côté drôle de ses réactions désinvoltes, mais l’ambiance dans la pièce a changé lorsque l’homme a éclaté de rire alors que Dro expliquait comment sa quasi-overdose coïncidait avec le fait que sa fille se droguait également.

«Oui, tu vas finir par te faire gifler. Je veux dire, on est cool mais je vais te gifler à ce sujet, » le prévint Dro après s’être retourné sur sa chaise.

La tension s’est intensifiée lorsque le chahuteur a refusé de reculer et a répondu : « Tu ne vas pas me gifler maintenant », ce à quoi Dro a demandé d’un ton menaçant : « Qu’est-ce que tu veux faire ?

Heureusement, TI a rapidement dissipé l’hostilité en exhortant Young Dro à se calmer tout en réprimandant son ami.

« Oui, regarde ! Rappelez-vous avec qui vous êtes venu ! Souviens-toi de ce qu’on fait ici, mec. Allez, mec. Rassemblez cette merde, mon pote. Ok ?! » dit-il d’une voix élevée.

L’entretien a repris sans autre poussée et Dro s’est ensuite excusé auprès de son ami en disant : « Je suis devenu hors de moi. Je n’aurais pas dû prendre des sentiments à ce sujet. C’est mon mec juste là. Je ne vais pas gifler aucun putain de corps.

Young Dro a déjà parlé de son combat contre la drogue, racontant VladTV en janvier 2023 : « Alors que je suis assis ici devant vous, je suis pur à 100 % de tout. 17 mois. Je travaille sur mes deux ans.

Bien qu’il ait célébré une étape importante, le rappeur « Shoulder Lean » a admis que la sobriété n’était pas une promenade de santé, surtout en tant que rappeur en activité.

« C’est encore un combat pour maintenir cela parce que je vis toujours une vie de fête Hip Hop », a-t-il ajouté. «Je sors la nuit. Je paie mes factures dans les clubs et les concerts où mes pairs fument et boivent du champagne. Et ce style de vie est toujours là.

« Pour y naviguer, j’ai l’impression de faire ce voyage depuis déjà cinq ans. Et c’est simplement parce que ce que je vois dans la nuit – combattre cela, c’est comme traverser un terrain en Afrique dans la jungle.