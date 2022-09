L’un des plus récents ajouts à l’équipe indienne de hockey masculin, Sanjay espère impressionner l’entraîneur-chef Graham Reid alors que l’équipe se prépare pour la Pro League masculine cruciale de la FIH 2022-23 à domicile.

Le jeune défenseur, qui a récemment été nominé pour les FIH Star Awards 2021-2022 pour l’étoile montante FIH de l’année dans la catégorie masculine, a déclaré mercredi : “J’espère m’installer rapidement dans la configuration de l’équipe indienne et faire ma marque. La seule chose que je peux faire pour cela est de travailler dur à l’entraînement tous les jours et d’essayer d’être la meilleure version de moi-même à chaque séance d’entraînement.

Le jeune défenseur était vice-capitaine de l’équipe junior indienne qui a terminé quatrième de la Coupe du monde junior FIH à Bhubaneswar, Odisha, marquant huit buts, le plus pour l’équipe.

Réfléchissant à la nomination de la FIH, Sanjay a déclaré: «Je suis ravi d’avoir été nominé pour le prix FIH Rising Star of the Year (Men). Mais plus que moi, cette nomination est due à l’effort de toute l’équipe car nous avons tous travaillé ensemble et sans la participation de chacun, être reconnu serait difficile.

Sanjay, qui est bien connu pour ses capacités de drag-flicker, a ajouté que la reconnaissance du travail acharné fait toujours du bien. « Je suis reconnaissant que tous les efforts que nous déployons pendant les heures d’entraînement et les matchs soient reconnus par une nomination pour le plus grand prix dans le sport du hockey. Cela motive toujours un jeune joueur comme moi à maintenir l’intensité car il pourrait y avoir plus de reconnaissance, mais cela se traduira également par de meilleurs résultats pour l’équipe nationale.

Sanjay, qui n’est passé à l’équipe senior que récemment, a poursuivi sa bonne forme et a joué un grand rôle dans le FIH Hockey 5, marquant quatre buts alors que l’Inde a terminé championne.

« Le tournoi masculin FIH Hockey 5s a été une bonne expérience, le format est nouveau, donc c’est aussi un défi. C’était aussi ma première fois avec l’équipe senior, et j’ai bien aimé. Le fait que nous ayons terminé en tant que champions l’a rendu encore meilleur.

Au cours de la première phase de la FIH Pro League 2022-23, l’Inde disputera six matchs, trois contre la Nouvelle-Zélande et trois contre l’Espagne du 28 octobre au 6 novembre à Bhubaneshwar.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici