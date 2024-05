Le jeune de Liverpool comparé à Cristiano Ronaldo après avoir laissé Jamie Carragher impressionné

Les défenseurs de Liverpool ne s’attendaient pas à beaucoup d’éloges après avoir inscrit trois buts à Aston Villa, encore moins de la part de Jamie Carragher, pilier de longue date d’une ligne arrière généralement beaucoup moins fuyante. Une comparaison avec Cristiano Ronaldo aurait été encore plus inattendue.

C’est pourtant exactement ce que Jarell Quansah a reçu. Carragher a fait la comparaison improbable avec Ronaldo après le coup de sifflet final en discutant de la tête imposante du joueur de 21 ans, qui, au moment où elle a volé, semblait assurer la victoire à Liverpool.









Quansah, qui a connu une saison décisive lors de la dernière campagne de Jürgen Klopp, a marqué son premier but en Premier League avec style. S’élevant plus haut que quiconque, sa tête s’est dirigée vers le coin le plus éloigné, tombant à l’aide des boiseries.

EN SAVOIR PLUS: Notes des joueurs de Liverpool, gagnants et perdants contre Aston Villa comme Cody Gakpo et quatre autres bons

EN SAVOIR PLUS: Gary Neville a demandé de changer d’équipe de la saison en Premier League car une erreur embarrassante aide Liverpool

« Le jeune défenseur central qui a joué beaucoup de matchs cette saison », a commencé Carragher, ne donnant aucune indication qu’il était sur le point de faire une comparaison avec Ronaldo. « Vous le voyez ici au deuxième poteau, encore une fois, c’est un autre coup franc concédé par Villa.

« Mais cette tête est absolument hors de ce monde. Vous voyez, il essaie de retenir sa course à cause du piège du hors-jeu, mais il monte si haut et il est en fait devant le ballon.

« La position de son corps lorsque le ballon est en l’air et qu’il entre en contact, cela me rappelle un peu, j’ai vu Ronaldo marquer ce genre de têtes où il se lève si tôt et il attend en fait le ballon.

« Regardez la position de son corps. Regardez à quelle hauteur ses genoux sont au-dessus du sol, et cela commence presque à l’extérieur et revient juste dans le coin supérieur. C’était un but brillant.

Quansah a en fait connu un début de match difficile, se faisant battre par Ollie Watkins avant que Youri Tielemans ne marque le premier but d’Aston Villa. Mais malgré la capitulation ultérieure de Liverpool, il a effectivement récupéré pour impressionner sur le plan défensif, réalisant de nombreux blocages vitaux et autres interventions.





Et peu importe Ronaldo, il y avait des nuances de Virgil van Dijk dans la façon dont il s’est levé pour rentrer chez lui à Liverpool. Quansah évolue vers un package complet et semble avoir un immense avenir devant lui.

Liverpool.com dit : Dans l’ensemble, ce n’est pas une question de personnel qu’Arne Slot devra résoudre en défense – il devra s’efforcer de changer la mentalité et l’approche tactique au sens large. Quansah a certainement encore un rôle de premier plan à jouer dans notre regard vers l’avenir.

De toute évidence, imiter Ronaldo sur coup de pied arrêté ne fait pas partie de la description du poste. Mais Liverpool utilise depuis longtemps les coups francs et les corners pour obtenir des gains marginaux, et Carragher a souligné à juste titre que Quansah semble avoir la technique adaptée à son imposante silhouette physique. Il a vraiment le potentiel pour devenir un monstre des deux côtés, peut-être un jour succéder à Van Dijk. Pour l’instant, dans les bonnes conditions, cela pourrait constituer un partenariat formidable.