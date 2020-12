L’attaquant du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, est devenu le plus jeune joueur à avoir disputé la Ligue des champions après son affrontement au Zenit St Petersburg.

Moukoko, 16 ans et 18 jours, a battu un record de 26 ans précédemment détenu par Célestine Babayaro. L’ancien international nigérian a fait ses débuts en Ligue des champions pour Anderlecht lors d’un match nul 1-1 avec le Steaua Bucarest le 23 novembre 1994 à l’âge de 16 ans et 86 jours.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Moukoko est entré en jeu après 58 minutes en remplacement de Julian Brandt avec Dortmund, qui s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, devançant le Zenit 1-0.

Il est entré dans l’histoire après être devenu le plus jeune joueur de Bundesliga à 16 ans et un jour après ses débuts lors de la victoire 5-2 de Dortmund au Hertha Berlin. Il a maintenant fait trois apparitions en Bundesliga.

Babayaro, qui a pris sa retraite du football en 2010, détient également le record du plus jeune joueur expulsé dans un match de Ligue des champions.

L’international allemand de la jeunesse, Moukoko, a encore plus d’un an pour inscrire son nom dans les livres d’histoire de la Ligue des champions en marquant un but. Le détenteur du record Ansu Fati avait 17 ans et 40 jours lorsqu’il a marqué lors de la victoire 2-1 de Barcelone à l’Inter Milan le 10 décembre 2019.

Le joueur de 16 ans est resté cool malgré le battage médiatique qui a été déclenché par 141 buts en compétition en 88 apparitions pour les équipes des moins de 17 ans et des moins de 19 ans de Dortmund.

Après avoir fait ses débuts contre Hertha, il a écrit sur Instagram: « Rien ne peut décrire ce sentiment. »

Son coéquipier Erling Haaland, a déclaré à ESPN: « C’est le plus grand talent du monde en ce moment. Il a une grande carrière devant lui. J’ai plus de 20 ans, je vieillis maintenant. C’est comme ça. »