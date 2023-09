Le jeune béguin ennuyeux de mon mari est de retour en ville

CHER ABBY: Lorsque notre fils est allé à l’université il y a des années, il a voyagé tout l’été avec un groupe de chant ministériel parrainé par l’école. Les membres étaient quatre jeunes hommes et femmes, tous intelligents, attirants et talentueux.

J’ai arrêté d’aller à ses concerts parce que mon mari était attiré par l’une des jeunes femmes. Elle était très extravertie et ennuyeuse. Cela ne me dérangeait pas de laisser mon mari partir seul. Après qu’ils aient tous obtenu leur diplôme, je pensais que je ne la reverrais plus jamais.

Maintenant, toutes ces années plus tard, elle est missionnaire et l’église que nous fréquentons la parraine, j’ai donc dû la voir une fois et je devrai probablement la revoir.

Je sais qu’il ne faut pas en parler parce que mon mari dit qu’il ne veut pas l’entendre. Honnêtement, je ne pense pas que ses pensées soient inappropriées. Je pense simplement qu’il n’est pas conscient de l’attirance évidente qu’il porte à cette jeune femme.

Je n’agis pas ainsi envers les autres hommes, même s’ils sont attirants. Peut-être surtout s’ils sont attrayants.

Je me demande si d’autres femmes vivent cela et comment elles y font face.

— LÉGÈREMENT JALOUS EN OREGON

CHER LÉGÈREMENT JALOUS: Cette situation se produit à la fois avec les maris et les femmes. Ils s’en sortent de différentes manières. Certains en font une blague. D’autres mettent un point d’honneur à accompagner leur conjoint chaque fois qu’ils savent que le « coup de cœur » est là.

Nulle part dans votre lettre vous n’avez indiqué que cette jeune femme était attirée par votre mari ou qu’elle représentait une menace pour votre mariage. Il est assez vieux pour être son père.

De toute évidence, vous lui en avez parlé, sinon il ne vous dirait pas qu’il en a marre de l’entendre. Soyez patient et laissez le flambeau s’éteindre. Finalement, elle sera transférée dans un autre ministère et vous serez à nouveau débarrassé d’elle.

CHER ABBY: Ma mère et moi sommes très proches. Je la considère comme ma meilleure amie. Mon frère, pas tellement. Il ignore mes SMS et mes appels, et je n’ai de nouvelles de lui que via notre mère.

Mes parents ont divorcé quand nous étions très jeunes. Lorsque mon père est décédé récemment, il m’a laissé un héritage de taille décente et 500 $ à mon frère. (Ils étaient séparés.) J’ai pris l’héritage et la valeur nette de ma maison, j’en ai acheté une nouvelle et je n’ai besoin de financer qu’un petit montant pour la rénover.

Maman ne comprend pas pourquoi je n’ai pas partagé mon héritage avec mon frère et dit qu’elle ne veut plus en parler. Je suis enthousiasmé par mon prochain déménagement ainsi que par l’achat et la rénovation de meubles. Ça me tue de ne pas pouvoir en parler à mon meilleur ami.

J’ai essayé d’expliquer que donner de l’argent à mon frère serait prélevé sur mon prêt, que je devrais rembourser avec intérêts. Elle ne veut pas l’entendre. Peux-tu me donner quelques conseils?

— MON MEILLEUR MANQUE EN ARIZONA

CHER MANQUANT : Vous n’étiez pas obligé de partager votre héritage avec votre frère. Si votre père avait voulu que son ex-fils ait de l’argent, il lui en aurait laissé davantage.

Votre enthousiasme et votre envie de partager tous les détails concernant l’achat et la décoration de votre nouvelle maison sont compréhensibles, mais comme votre mère préfère que vous les gardiez pour vous, respectez ses souhaits. Elle est peut-être votre « meilleure amie », mais elle est aussi la mère de votre frère et a droit à son opinion sur l’argent de l’héritage. Il n’y a rien de mal à ce que vous soyez tous les deux en désaccord sur ce point.

Dear Abby est écrit par Abigail Van Buren, également connue sous le nom de Jeanne Phillips, et a été fondée par sa mère, Pauline Phillips. Contactez Dear Abby sur www.DearAbby.com ou PO Box 69440, Los Angeles, CA 90069.