Selon une nouvelle étude, suivre un régime à durée limitée pourrait être un meilleur moyen pour les personnes atteintes de diabète de type 2 de perdre du poids que de compter les calories.

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ne mangeaient qu’entre midi et 20 heures chaque jour perdaient plus de poids que celles qui réduisaient leurs calories de 25 %. Les deux groupes ont cependant présenté des réductions similaires des taux de sucre dans le sang à long terme, sur la base d’un test d’hémoglobine A1C. Le test montre les niveaux de sucre dans le sang au cours des trois derniers mois.

“Il est important de proposer aux personnes atteintes de diabète de type 2 plus d’une stratégie pour perdre du poids et diminuer leur taux d’HbA1C”, a déclaré le chercheur principal. Krista Varadyprofesseur de nutrition à l’Université de l’Illinois à Chicago.

“Certaines personnes ont du mal à compter les calories. D’autres n’ont pas de soutien hebdomadaire ou mensuel et ont besoin d’un régime alimentaire simple à suivre, comme regarder l’horloge”, a ajouté Varady.

Aux États-Unis, environ 1 résident américain sur 10 souffre de diabète, et ce nombre est en augmentation, selon les chercheurs. Il est crucial de trouver davantage de moyens de contrôler le poids et la glycémie de ces patients.

Bien que l’étude représente une « preuve de concept » montrant qu’une alimentation limitée dans le temps est sans danger pour les personnes atteintes de diabète de type 2, Varady a déclaré que les personnes diabétiques devraient consulter leur médecin avant de commencer ce type de régime.

En outre, « certains médicaments contre le diabète de type 2 diminuent la glycémie et doivent être pris avec de la nourriture », a-t-elle déclaré.

Mais l’effet positif de la perte de poids sur la baisse du sucre dans le sang devrait permettre aux gens de réduire leurs médicaments contre le diabète, a déclaré Varady.

“Les personnes atteintes de diabète de type 2 doivent généralement augmenter leur traitement tout au long de leur vie, en prenant souvent trois médicaments oraux à la fois, car la plupart des médicaments ne diminuent que légèrement l’HbA1C”, a-t-elle noté. “Être capable d’améliorer sa glycémie grâce à un simple mode de vie est très important pour réduire le fardeau des médicaments.”

Pour l’étude, Varady et ses collègues ont divisé 75 personnes en trois groupes : un groupe a suivi un régime à durée limitée, un autre a dû réduire les calories d’un quart et les autres n’ont suivi aucun des deux régimes. L’IMC (indice de masse corporelle) moyen était de 39, ce qui est considéré comme obèse. L’HbA1C moyenne était de 8,1 % (la plage normale est de 4 % à 5,6 %, selon les National Institutes of Health).

Après six mois, les chercheurs ont constaté que les personnes suivant un régime à durée limitée perdaient environ 4 % de leur poids corporel, tandis que celles qui limitaient leurs calories perdaient environ 2 % de leur poids corporel. Les deux groupes ont réduit leur glycémie d’environ 1 %.

On ne sait pas encore si le fait de suivre un régime limité dans le temps entraînera une perte de poids continue sur une période plus longue, a déclaré Varady, soulignant que des études plus larges sont nécessaires.

“Il s’agit de la première étude comparant un régime limité dans le temps de huit heures au comptage des calories chez les personnes atteintes de diabète de type 2”, a-t-elle déclaré. “Nos résultats devraient, espérons-le, donner aux médecins et aux diététistes la confiance nécessaire pour mettre en œuvre une alimentation limitée dans le temps chez les personnes atteintes de diabète qui ont besoin d’un régime alimentaire alternatif pour les aider à perdre du poids et à gérer leur glycémie.”

Imran Syed, un expert new-yorkais qui ne fait pas partie de l’étude, pense qu’un régime à durée limitée pourrait être plus facile à suivre que le comptage des calories.

“J’ai eu affaire à des patients pour lesquels la plupart du temps, les calories étaient limitées”, a déclaré Syed, diététiste à l’hôpital universitaire North Shore de Manhasset. “La restriction calorique a également été de courte durée, car il s’agit d’un contrôle comportemental sur l’alimentation, alors que la restriction temporelle est quelque chose de plus accessible, où le temps peut être plus facile à contrôler”, a-t-il déclaré.

Un style de régime plus facile à suivre signifie que les patients sont plus susceptibles d’y adhérer, a-t-il déclaré.

“La restriction de temps semble être une meilleure approche. C’est quelque chose que je conseillerais tout en prenant en considération la gestion des médicaments afin que la glycémie ne descende pas trop bas”, a déclaré Syed.

Le rapport a été publié en ligne le 27 octobre dans la revue Réseau JAMA ouvert.