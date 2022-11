Le jeune Ansu Fati fait partie de l’équipe d’Espagne pour la Coupe du Monde de la FIFA, Sergio Ramos exclu

Luis Enrique a appelé l’attaquant barcelonais Ansu Fati pour la Coupe du monde 2022 alors qu’il annonçait son équipe vendredi.

L’attaquant barcelonais de 20 ans n’a pas été utilisé lors des affrontements de la Ligue des Nations en septembre et n’a pas été à son meilleur pour son club cette saison.

Fati a quatre sélections pour son pays et un but, et a passé la majeure partie des deux dernières saisons sur la touche en raison de blessures répétées au genou.

Luis Enrique l’a inclus dans une liste de 26 joueurs pour le tournoi au Qatar, qui n’incluait pas le vétéran défenseur du Paris Saint-Germain Sergio Ramos, malgré les spéculations selon lesquelles il pourrait revenir.

“(Ansu) était l’un des doutes jusqu’à la dernière minute, nous avons parié sur lui avant les autres”, a déclaré Luis Enrique lors d’une conférence de presse.

“Le niveau d’Ansu au sens footballistique est incontestable (mais) il a traversé un processus difficile. J’ai douté jusqu’à la dernière seconde.

“L’espoir de le ramener à son meilleur niveau a influencé la décision. Est-il proche ? Oui, non… nous verrons.

“Il a joué pour son club mais il ne fait pas partie de l’équipe. Je pense que cela pourrait être un grand stimulant pour le ramener là où il était, mais il reste des doutes à dissiper. On verra pendant la Coupe du monde.

Ramos, 36 ans, qui est le recordman d’apparitions en Espagne avec 180 matchs pour l’équipe nationale, a retrouvé la forme et la forme avec son club cette saison.

Au lieu de cela, le défenseur polyvalent de Valence Hugo Guillamon, qui compte trois apparitions pour l’Espagne, a été sélectionné, ainsi que Aymeric Laporte de Manchester City, qui a obtenu la nationalité espagnole en 2021.

Luis Enrique, qui n’a amené que 24 joueurs à l’Euro 2020 sur 26 possibles, a choisi de sélectionner son effectif complet cette fois-ci.

Outre des joueurs vétérans comme le duo du Barca Sergio Busquets, qui faisait partie de l’équipe espagnole vainqueur de la Coupe du monde en 2010, et Jordi Alba, l’entraîneur a opté pour des options plus jeunes et relativement non testées.

L’attaquant de l’Athletic Bilbao Nico Williams et l’ailier de Villarreal Yeremy Pino ont été sélectionnés, ainsi que Fati et Guillamon.

Pas de biais de club

L’ancien entraîneur du Barça, Luis Enrique, a été critiqué dans le passé pour ne pas avoir appelé les joueurs du Real Madrid, mais la paire de Los Blancos, Dani Carvajal et Marco Asensio, a été incluse.

Parmi les autres grands absents, citons Thiago Alcantara de Liverpool, l’attaquant du Real Betis Borja Iglesias et Marcos Alonso de Barcelone.

Il y avait sept joueurs des géants catalans sur la liste, dont les jeunes milieux de terrain Pedri Gonzalez et Gavi.

“Comme je vous le dis toujours, je ne regarde pas de quels clubs viennent les joueurs”, a déclaré Luis Enrique.

“Je ne fonde pas l’équipe nationale autour d’une équipe (de club), je pense que c’est le contraire.

« Je ne fais pas attention au nombre de joueurs d’un club donné, ni à leur âge. Je me concentre sur les valeurs que nous voulons, pour pouvoir rivaliser dans notre équipe.

L’Espagne ouvre sa campagne de Coupe du monde dans le groupe E contre le Costa Rica le 23 novembre, avant d’affronter l’Allemagne, championne de 2014, le 27 novembre et le Japon le 1er décembre.

Effectif d’Espagne :

Gardiens : Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton/ANG), David Raya (Brentford/ANG)

Défenseurs : Jose Gaya (Valence), Jordi Alba (Barcelone), Eric Garcia (Barcelone), Aymeric Laporte (Manchester City/ANG), Pau Torres (Villarreal), Hugo Guillamon (Valence), Cesar Azpilicueta (Chelsea/ANG), Dani Carvajal ( Real Madrid)

Milieux de terrain : Rodri (Manchester City/ENG), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Sergio Busquets (Barcelone), Gavi (Barcelone), Pedri Gonzalez (Barcelone), Carlos Soler (Paris Saint-Germain/FRA)

Attaquants :Dani Olmo (RB Leipzig/GER), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germian/FRA), Alvaro Morata (Juventus/ITA), Ansu Fati (Barcelone), Ferran Torres (Barcelone), Marco Asensio (Real Madrid), Nico Williams ( Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal)

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici