Le jeune américain Tanner Tessmann rejoint le Venezia de Serie A en provenance du FC Dallas

Le milieu de terrain international américain Tanner Tessmann a rejoint l’équipe de Serie A Venezia FC en provenance du FC Dallas de la Major League Soccer, ont annoncé jeudi les clubs.

Tessmann, 19 ans, en était à sa deuxième saison avec l’équipe première du FCD, après être passé par l’académie de Dallas depuis 2016. Il a disputé un total de 28 matches de championnat et de séries éliminatoires, dont 16 départs, passant la majeure partie de son temps centre du milieu de terrain.

« Depuis que je suis arrivé à l’académie à 14 ans, le FC Dallas me développait, perfectionnait mes compétences et faisait de moi un meilleur jeune homme. Je savais qu’une telle opportunité serait possible et c’était toujours dans mon esprit, uniquement parce que le FC Dallas était là », a déclaré Tessmann dans un communiqué du club. « Je suis excité pour cette nouvelle expérience. Ça va être un bon voyage. Ce n’est pas un au revoir. C’est un ‘à bientôt’. »

Tessmann a remporté le Ballon d’or après avoir mené le FC Dallas au championnat de l’Académie U18/U19 en 2019.

Au niveau international, Tessmann a fait sa seule apparition à l’USMNT au niveau senior le 31 janvier, en tant que remplaçant à la 78e minute lors d’une victoire 7-0 sur Trinité-et-Tobago. Il a également fait trois apparitions pour l’équipe américaine des moins de 23 ans lors du tournoi de qualification olympique en mars dernier.

Il rejoint une équipe de Venise qui vient d’être promue en Serie A, faisant de la prochaine campagne 2021-22 sa première dans l’élite italienne depuis la saison 2001-02. Le club appartient à l’Américain Duncan Niederauer, qui est également président-directeur général de Venezia.

Le transfert de Tessmann est le dernier transfert d’un joueur du FCD vers un club européen au cours des 30 derniers mois, un groupe qui comprend Bryan Reynolds à l’AS Roma, Chris Richards au Bayern Munich et Reggie Cannon au club portugais de Boavista.

Le natif de Birmingham, en Alabama, était une star de deux sports qui grandissait et avait initialement signé une lettre d’intention pour jouer au football universitaire à Clemson sous la direction de l’entraîneur-chef Dabo Sweeney, qui est également le parrain de Tessmann.