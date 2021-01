Un jeu vidéo ukrainien décrit la routine quotidienne d’un soldat dans l’est du pays contrôlé par les séparatistes, où les rebelles soutenus par la Russie et les forces ukrainiennes se battent depuis des années.

Le jeu est destiné à aider les autres à comprendre les défis auxquels sont confrontés les soldats aux prises avec des traumatismes d’après-guerre.

Les jeux vidéo sont souvent violents, caractérisés par la guerre et l’effusion de sang.

Mais « Le point de non-retour« , par conteur visuel et concepteur de jeux vidéo Alexey Furman, n’est pas comme la plupart des jeux.

Le projet vise à informer ceux qui ne sont pas allés dans une zone de guerre sur les expériences des soldats là-bas et à aider les personnes proches des anciens combattants à comprendre ce qu’ils ont vécu.

« Vous jouez comme un homme qui prend la décision de s’enrôler, d’aller dans la zone de guerre. Et puis il va dans la zone de guerre et y passe beaucoup de temps. Et revient à la maison avec un traumatisme mental et physique », explique Furman.

Le jeu est créé dans le style populaire RPG (jeu de rôle), mais, selon ses développeurs, il ne ressemble en rien à un jeu de guerre classique.

Il est conçu pour montrer l’atmosphère réelle des soldats sur les lignes de front, en visualisant les lieux réels et les détails que les soldats ukrainiens voient pendant leur service.

Furman dit que le jeu vise à briser les barrières émotionnelles entre ceux qui ont été en guerre et ceux qui ne l’ont pas fait.

«Ce que j’essaie de faire avec ‘The Point of No Return’, c’est en quelque sorte de jeter des ponts entre les anciens combattants et l’expérience qu’ils ont vécue, avec les gens qui ne sont pas allés dans la zone de guerre, qui ne savent pas ce que c’est que d’être sous les bombardements de mortier tous les jours », dit-il.

C’est particulièrement pertinent en Ukraine, où des milliers de militaires ont pris part au conflit dans l’est du pays contrôlé par les séparatistes au cours des six dernières années.

Le conflit dans l’est industriel de l’Ukraine, principalement russophone, appelé Donbass, a éclaté en avril 2014, quelques semaines après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie.

Plus de 14 000 personnes ont été tuées dans les combats entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie.

Le jeu est basé sur les expériences de plusieurs personnages réels. Leurs histoires ont été combinées.

L’un des vrais personnages derrière le jeu est Dmytro Bondar, un ancien militaire qui a également contribué à la voix de « The Point of No Return ».

Bondar a également joué un rôle en veillant à ce que les visuels du jeu soient aussi proches que possible de la réalité. Il a parcouru d’innombrables images du Donbass, y compris la nature, les lieux et les armes.

«(Lors de la création du jeu), nous recherchions des références visuelles de la réalité, à commencer par la nature, les objets, les armes, les munitions, divers types de boîtes, etc.», dit-il.

Le projet, qui a coûté un peu plus de 30 000 USD, a été financé et soutenu par le Fonds culturel ukrainien.

La représentante Yanina Aleeva déclare que le format du jeu vidéo permet aux utilisateurs de vivre les choses d’une manière différente.

«C’est une sorte de machine d’entraînement, qu’une personne, selon son propre tempérament, peut choisir différentes options de déroulement des événements, afin de vivre cela du point de vue de sa propre expérience», dit-elle.

« Ce format (un jeu vidéo) a ces possibilités que d’autres formats peuvent manquer. »

« The Point of No Return » a été présenté au public cet automne. C’est sur PC et gratuit.