Le jeu vidéo Super Mario 64 se vend 1,56 million de dollars

Un acheteur anonyme a déboursé 1,56 million de dollars pour un exemplaire de 25 ans de Super Mario 64 dans son emballage d’origine, un prix record pour un jeu vidéo, selon la maison de vente aux enchères qui l’a vendu.

Heritage Auctions a déclaré avoir reçu 16 offres avant et pendant la vente aux enchères en direct de dimanche pour le jeu Super Mario 3-D en parfait état, qui s’est vendu pour environ 60 $ lors de sa sortie en 1996 et était le jeu le plus vendu pour le Console Nintendo 64.

L’enchère la plus élevée était de 1,3 million de dollars, selon Heritage Auctions, qui a ajouté une prime d’acheteur de 20 % au prix du marteau pour porter le total à 1,56 million de dollars.

Le prix a envoyé des ondes de choc dans les cercles de jeux et de collection, même après une récente augmentation des ventes à cinq et six chiffres de jeux vidéo rares aux acheteurs soucieux d’investir. La vente a été annoncée deux jours seulement après que Heritage Auctions a déclaré qu’une première copie de production de The Legend of Zelda de 1987 s’était vendue 870 000 $.