Le jeu vidéo Space Invaders pourrait aider à préparer les enfants d’âge préscolaire à risque de dyslexie à apprendre à lire

Une étude menée auprès d’enfants d’âge préscolaire présentant un risque de dyslexie développementale a révélé que jouer à « Space Invaders Extreme 2 » pendant 45 minutes par jour, quatre fois par semaine, pendant un mois et demi améliorait leur capacité à entendre et à manipuler les sons individuels des mots (conscience phonémique). Cette amélioration était supérieure à celles obtenues dans les groupes ayant suivi une orthophonie et joué à d’autres jeux sans action. La recherche a été publiée dans Npj Science de l’apprentissage.

La dyslexie est un trouble d’apprentissage caractérisé par des difficultés de reconnaissance précise et/ou fluide des mots, d’orthographe et de décodage. Ces difficultés sont inattendues compte tenu des autres capacités cognitives de l’enfant et du fait qu’il a appris à lire et à écrire. Il s’agit d’une maladie neurologique avec une composante génétique, elle est donc souvent héréditaire.

La dyslexie est le plus souvent identifiée au début de l’école primaire. Les enfants commencent l’enseignement formel de la lecture à ce moment-là et les difficultés de lecture rencontrées par les enfants dyslexiques deviennent apparentes. Bien que la dyslexie ne puisse être évitée, une intervention précoce et une formation ciblée peuvent considérablement atténuer le risque. C’est pourquoi les chercheurs s’intéressent beaucoup à identifier le plus tôt possible les enfants à risque de dyslexie et à développer des méthodes de formation efficaces pour les aider à acquérir des capacités en lecture.

L’auteure de l’étude, Sara Bertoni, et ses collègues notent que le jeu est essentiel au développement des enfants. Jouer crée un environnement enrichi qui soutient le développement cognitif et l’apprentissage grâce à l’activation de combinaisons spécifiques de réseaux neuronaux à grande échelle dans le cerveau. Dans ce contexte, les jeux vidéo d’action pourraient être particulièrement utiles car les enfants sont motivés à y jouer et les exigences cognitives qu’ils créent mettent « le cerveau dans un état plus plastique ».

Ces chercheurs ont mené une étude pour tester si les déficits des capacités cognitives connus pour être nécessaires au développement de la lecture pourraient être surmontés si les enfants présentant ces déficits jouaient à des jeux vidéo d’action. Ils se sont concentrés sur trois facteurs connus pour prédire le développement de la lecture et pour être déficients chez les enfants dyslexiques : la conscience phonémique, la mémoire de travail phonologique et la dénomination rapide.

La conscience phonémique est la capacité de reconnaître et de manipuler des sons individuels (phonèmes) dans des mots prononcés. La mémoire de travail phonologique fait référence à la capacité de conserver et de traiter temporairement des informations sonores, tandis que la dénomination rapide implique la capacité de nommer rapidement une séquence de lettres, de chiffres, de couleurs ou d’objets aléatoires.

Les participants à l’étude étaient 120 enfants d’âge préscolaire, âgés d’environ 5 à 6 ans, recrutés à l’Institut scientifique IRCCS « Eugenio Medea » (Bosisio Parini, Italie). Les auteurs de l’étude leur ont demandé d’effectuer une série de tâches liées à la lecture et ont découvert que 79 d’entre eux pouvaient être classés comme à risque de dyslexie.

Ils ont divisé les enfants à risque de dyslexie en quatre groupes. Un groupe jouerait au jeu vidéo d’action « Space Invaders Extreme 2 » pendant 45 minutes, quatre fois par semaine pendant un mois et demi. Le deuxième groupe a joué une série de mini-jeux pendant la même période et avec la même intensité. Le troisième groupe a suivi une formation phonologique avec un orthophoniste (formation habituelle pour la dyslexie), composée de 21 séances individuelles de 45 minutes réparties sur 3,7 mois. Le quatrième groupe était un groupe sur liste d’attente (ne suivant pas de traitement). Les enfants classés sans risque n’ont subi aucun traitement.

Avant et après le traitement, ou à deux moments désignés (pour les groupes non traités), les participants ont effectué des évaluations neuropsychologiques mesurant la conscience phonémique, la mémoire de travail phonologique et la dénomination rapide.

Les résultats ont montré que le groupe jouant à « Space Invaders Extreme 2 » présentait une amélioration significativement plus élevée de la conscience phonémique par rapport à tous les autres groupes. Cela était le cas à la fois lorsque les groupes étaient considérés individuellement et lorsque les deux autres groupes de traitement étaient combinés. Une évaluation de suivi réalisée six mois plus tard a montré que les changements observés dans le groupe « Space Invaders Extreme 2 » persistaient.

« Nos résultats ont montré que les AVG [action video games, Space Invaders 2 in this case] induire un effet important, durable et cliniquement pertinent sur l’ajustement des représentations phonologiques chez les pré-lecteurs à risque de DD [developmental dyslexia]en accélérant le taux d’échantillonnage des preuves sensorielles et en réduisant le lent déplacement de l’attention », ont conclu les chercheurs.

« Selon ces résultats, AVG pourrait être exploité pour prévenir les difficultés de traitement multisensoriel dans plusieurs troubles du développement neurologique caractérisés par un dysfonctionnement précoce du déploiement attentionnel, tels que la dyslexie, le trouble de déficit de l’attention et d’hyperactivité, le trouble développemental de la coordination et le trouble du spectre autistique, ainsi que chez les enfants au développement typique.

L’étude met en lumière l’effet potentiel des jeux vidéo d’action sur le développement des compétences cognitives nécessaires à l’acquisition des compétences en lecture. Cependant, il convient de noter que l’étude n’a utilisé qu’un seul jeu vidéo d’action et a inclus des enfants d’âge très spécifique. On ne sait pas exactement quels éléments de Space Invaders 2 Extreme ont facilité les effets observés. On ne sait pas non plus si ces effets seraient obtenus chez des enfants plus âgés ou plus jeunes que ceux inclus dans l’étude.

Le papier, « Les jeux vidéo d’action normalisent la conscience phonémique chez les pré-lecteurs à risque de dyslexie développementale,» a été rédigé par Sara Bertoni, Chiara Andreola, Sara Mascheretti, Sandro Franceschini, Milena Ruffino, Vittoria Trezzi, Massimo Molteni, Maria Enrica Sali, Antonio Salandi, Ombretta Gaggi, Claudio Palazzi, Simone Gori et Andrea Facoett.