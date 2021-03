Le prochain jeu vidéo Harry Potter «Hogwarts Legacy» permettra aux joueurs de personnaliser des personnages au-delà de deux sexes, mais les guerriers de la justice sociale contrariés par le créateur JK Rowling et un concepteur «d’extrême droite» disent que ce n’est pas suffisant.

Le jeu, qui devrait sortir l’année prochaine, permettra aux utilisateurs de personnaliser la voix, le type de corps et le sexe de leur personnage, selon un rapport de Bloomberg citant des sources travaillant sur le projet. Le seul marqueur d’identification des personnages sera de savoir s’ils sont « magicien » ou un « sorcière. »

Cette décision est intervenue après que certains travaillant sur le jeu se soient inquiétés du fait que de nombreux commentaires publics de Rowling concernant le sexe ont été jugés par les critiques, et même certains membres de la distribution de « Harry Potter » comme Danielle Radcliffe et Emma Watson, comme transphobes.

Ce qui semble être un contrôle des dommages fait également suite aux critiques qui ont critiqué un producteur senior d’Avalanche, qui travaille sur le jeu avec Warner Bros.Interactive Entertainment Inc., sur des vidéos YouTube passées critiquant des causes de gauche comme le féminisme et la justice sociale.

Bien que Warner n’ait pas encore commenté officiellement l’inclusion de personnages trans dans leur jeu, de nombreux critiques ont déclaré que cette décision ne suffisait pas à compenser les commentaires de la créatrice Rowling et le fait qu’elle profiterait vraisemblablement de la propriété, comme elle l’a fait. les nombreuses adaptations cinématographiques de son travail.

«Vous savez, ce serait vraiment cool si ce n’était le fait que JK Rowling continue vraisemblablement de tirer des bénéfices des ventes de jeux vidéo. Donc, à moins que cela ne soit confirmé autrement, la représentation trans dans un jeu Harry Potter ne me semble pas géniale. » écrivain Charlotte Clymer tweeté.

D’autres comme la journaliste Rebekah Valentine appelé sur Rowling à «Faire des réparations à la communauté trans» avant que le match ne mérite un soutien.

«Revenez me voir lorsque vous parlez de personnages canon trans, qui sont des héros, et que vous passerez le jeu à expliquer au joueur pourquoi les opinions de Rowling sont blessantes» journaliste de jeux vidéo Laura Kate Dale ajoutée.

Je soupçonne que des mouvements comme celui-ci seront un thème courant à partir de maintenant jusqu’à la sortie du jeu, mais un fait fondamental restera inchangé: Rowling profitera toujours de la sortie du jeu. https://t.co/pIdWCLz7Ra – Patrick Klepek (@patrickklepek) 2 mars 2021

Les gens ne seront pas d’accord, mais cela ne résout pas le problème. Le problème étant que Rowling fera toujours des bénéfices. Il y a peut-être le fil conducteur de l’inclusivité, mais cela ne nie pas le fait qu’il soutient directement un transphobe qui répand et finance le sectarisme avec cette richesse. https://t.co/5pwb0alxMJ – Kazuma Hashimoto (@JusticeKazzy_) 2 mars 2021

Pas assez pour moi pour soutenir un jeu qui profite à de dangereux transphobes qui diffusent de la science indésirable. https://t.co/hs4JzJYDqF – James Stéphanie Sterling (@JimSterling) 2 mars 2021

La controverse a commencé à tourbillonner autour de Rowling après avoir commenté une histoire l’été dernier faisant référence à «Les gens qui ont leurs règles.»

«’Les gens qui ont leurs règles.’ Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces personnes. Quelqu’un m’aide. Wumben? Wimpund? Woomud? elle a tweeté.

«Les gens qui ont leurs règles. Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces personnes. Quelqu’un m’aide. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Créer un monde post-COVID-19 plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles https://t.co/cVpZxG7gaA – JK Rowling (@jk_rowling) 6 juin 2020

Depuis, elle a exprimé son soutien aux personnes transgenres, mais a évoqué les dangers d’ignorer complètement la science du genre.

«Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance envers le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève à beaucoup la capacité de discuter de leur vie de manière significative. Ce n’est pas de la haine de dire la vérité, » l’auteur a tweeté plus tard.

Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance envers le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève à beaucoup la capacité de discuter de leur vie de manière significative. Ce n’est pas de la haine de dire la vérité. – JK Rowling (@jk_rowling) 6 juin 2020

