Le jeu vidéo de science-fiction à couper le souffle auquel tout le monde doit jouer une fois

Je me souviendrai toujours de la première fois où Outer Wilds m’a fait dire “putain de merde” à haute voix.

J’avais obtenu les clés de lancement de mon vaisseau spatial pour la première fois. Toujours confus, encore un peu incertain. Qu’est-ce qu’il se passe ici? De quoi parle ce jeu vidéo ? Comment tout cela fonctionne-t-il ? Où suis-je censé être Aller?

Pourtant, j’ai suivi les instructions. Je me suis approché de mon vaisseau spatial – une cabane en bois branlante d’une chose. J’ai appuyé sur quelques boutons, et bientôt j’étais à flot, planant sans effort dans l’obscurité de l’espace. Encore confus. Toujours pas sûr. Qu’est ce qui se passe ici? je ne comprends pas ça tout.

Puis, au loin, une planète. Un point vert vif taché dans le vide. “Je vais y aller, je suppose,” me suis-je dit, plus par confusion qu’autre chose.

Luttant contre les commandes du vaisseau, je me dirigeai vers la planète verte, pour finalement me précipiter dans son atmosphère verte dense à toute vitesse. “Je ne vois rien”, ai-je chuchoté, mais j’ai ensuite émergé du brouillard.

Je ne pouvais pas en croire mes yeux.

Annapurna Interactif



Je n’ai eu qu’une fraction de seconde avant de plonger la tête la première dans l’océan, mais je l’ai vu. C’était une planète aquatique, de la taille d’un jouet. Mais cela ne m’a pas surpris – c’était les tourbillons. Six d’entre eux au moins, rivalisant les uns avec les autres dans une tempête d’un autre monde sur les vagues. Alors que je flottais à la surface, l’eau coulant par les fenêtres, mes yeux se sont transformés en soucoupes.

Le vent fouettait alors que les tourbillons concurrents galopaient sur la surface, si puissants qu’ils lançaient îles entières dans l’atmosphère – littéralement dans l’espace – avant de s’écraser sur la planète. Je n’avais jamais rien vu de tel dans un jeu vidéo. Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant, point final. Mais c’était Outer Wilds. Dans Outer Wilds, l’imagination fulgurante devient normalisée.

“Saint merde.“

Outer Wilds est un jeu vidéo sur l’exploration de l’espace, mais c’est aussi un mystère à percer. Suivant les traces des Nomai, une race extraterrestre qui a péri il y a des milliers d’années, Outer Wilds est un jeu dans lequel vous jouez au détective de l’espace, enquêtant sur les ruines d’une civilisation éteinte dans le but de trouver exactement ce que diable passé? La torsion: Outer Wilds est centré sur une boucle temporelle Groundhog Day-esque. Vous avez exactement 22 minutes pour enquêter avant que le soleil n’implose, emportant avec lui tout votre système solaire. Il ne reste que : Les connaissances que vous avez acquises pendant ces précieuses minutes.

Outer Wilds est un mystère qui se révèle à la manière d’un jeu vidéo traditionnel – à travers des journaux audio, des notes écrites, etc. – mais l’exécution est tellement inspirée que vous remarquez à peine les tropes. Grâce à ses lieux inventifs et à ses énigmes subtiles, Outer Wilds inspire constamment un niveau de respect qui ne ressemble à aucun jeu vidéo auquel j’ai jamais joué.

Outer Wilds vous fait faire des allers-retours sur une poignée de planètes différentes, toutes plus bizarres les unes que les autres. Chacun est chargé d’étranges technologies de pointe laissées par les Nomai. Un indice trouvé sur une planète peut vous conduire à un nouveau lieu sur une planète que vous avez visitée précédemment. Lentement, vous vous enfoncez plus profondément dans ces environnements éblouissants et dans une compréhension plus profonde du mystère que vous essayez de résoudre. Il n’y a pas de prise de vue, pas de plate-forme complexe. Dans Outer Wilds, la monnaie est connaissances, les connaissances que les joueurs utilisent pour comprendre leur prochaine étape et, par conséquent, résoudre cet étrange mystère à un niveau méta. Le résultat : une joie constante et révélatrice, une série de moments de “merde sacrée” qui rendent Outer Wilds inoubliable.

Annapurna Interactif



Outer Wilds évoque constamment la crainte. Il y a Giant’s Deep, la planète susmentionnée avec ses ouragans concurrents, mais il y a aussi Brittle Hollow, un monde qui s’effondre sous vos yeux. En descendant profondément sous la surface, vous observez des pans entiers de la planète être engloutis par un trou noir vibrant en son centre. Un faux pas et vous-même pourriez y tomber.

Et que se passe-t-il lorsque vous tombez dans un trou noir dans Outer Wilds ? Eh bien, il serait impoli de gâcher la surprise. Mais c’est aussi hallucinant qu’on pourrait s’y attendre.

Outer Wilds est rythmé par ses moments sacrés de merde. Une lune quantique qui disparaît lorsque vous arrêtez de la regarder. Technologie qui vous permet de vous déformer instantanément entre deux points éloignés. Des planètes jumelles reliées par un pilier de sable qui coule sans fin d’avant en arrière, remodelant de façon spectaculaire les deux planètes comme un sablier complexe.

Annapurna Interactif



Mais contrairement à la science-fiction cool et clinique de, disons, Interstellar ou Arrival, Outer Wilds est une invention chaleureuse, presque acoustique: une boule à neige à petite échelle d’un univers, imaginée et exécutée avec précision. Comme s’il s’étendait en gros à partir des atomes qui s’effondraient dans la barbe de Bon Iver. Cela fait partie de son charme. Ses moments les plus extravagants inspirent l’admiration car ils sont ancrés dans un monde qui nous est familier, presque anachronique.

Vous naviguez dans l’espace dans un engin en bois, vêtu d’une combinaison spatiale qui semble avoir été construite au 19ème siècle. Votre planète natale est le rêve d’un hipster, comme une vision rétrécie de la nature canadienne ou un clip de Grizzly Bear. Les personnages uniques d’Outer Wilds se balancent sur des hamacs sur des planètes extraterrestres et jouent du banjo aux feux de camp alors que l’univers s’effondre autour d’eux.

Tout cela mène à ce sentiment accablant : vous êtes pris au piège dans un univers où vos idées traditionnelles n’ont aucun sens. Où de gigantesques idées de science-fiction sur les voyages spatiaux se sentent juste au-delà de votre cerveau primitif. Tout ce que vous pouvez faire est de regarder – avec admiration – le soleil imploser dans un flash bleu brillant, votre boucle temporelle terminée. Avant de vous réveiller une fois de plus en haletant, prêt à explorer à nouveau l’univers étrange d’Outer Wilds avec un regard neuf.