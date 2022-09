La mystérieux jeu Marvel de Skydance New Media a été révélé : une aventure sans titre sur la Seconde Guerre mondiale mettant en vedette Captain America et Black Panther. Il verra les héros affronter Hydra, et une petite bande annonce a été dévoilé lors Vitrine des jeux du vendredi chez Disney Expo D23.

“Quatre héros. Deux mondes. Une guerre”, lit-on dans le slogan du jeu.

Il mettra en vedette un jeune Cap / Steve Rogers, Azzuri (le grand-père de T’Challa et la panthère noire de la Seconde Guerre mondiale) Gabriel Jones (un soldat américain et le seul membre noir de Cap allié les Howling Commandos) et Nanali (chef du jeune Wakandan Spy Network), a déclaré Disney dans un communiqué.

Nous n’avons pas obtenu de date de sortie, ni même d’année de sortie, ce qui suggère que nous attendrons un peu.

Le “jeu d’action-aventure à succès, axé sur la narration” est dirigé par Amy Hennig, la légendaire scénariste-réalisatrice d’Uncharted, L’héritage de Kain et Jak et Daxter. C’était taquiné l’année dernière, mais nous ne savions pas de quel personnage le jeu parlerait jusqu’à vendredi.

Hennig et consultant en histoire Marc Bernardin est monté sur scène après la fin de la diffusion en direct, et Bernardin a noté que l’histoire du jeu était inspirée du moment dans Avengers : guerre à l’infini où Cap et T’Challa devancent l’armée de héros dans le conflit final du film.

“Si vous avez joué à mes jeux précédents, vous ne serez pas trop loin du compte”, a déclaré Hennig après la révélation.

Skydance New Media travaille également avec Lucasfilm Games pour développer un jeu Star Warsmais les détails sur celui-ci restent secrets.