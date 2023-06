Le jeu télévisé de la BBC subit un coup dur alors que la série dérivée est supprimée après avoir chuté dans les cotes d’écoute

LA version américaine de The Wheel de Michael McIntyre a été supprimée après avoir chuté dans les cotes d’écoute.

Le comique a imaginé le jeu télévisé du samedi soir – un grand succès sur la BBC – pendant la pandémie, devant mesurer la distance sociale dans le jardin de son décorateur.

Après trois séries, c’est toujours la télé incontournable, avec plus de cinq millions de téléspectateurs par ici.

Mais malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l’autre côté de l’étang, où il a été créé sur NBC en décembre.

Une source télévisée américaine a révélé : « Michael s’est vu attribuer un créneau horaire de grande écoute et des millions de dollars ont été investis pour donner à l’émission les meilleures chances de réussir.

« La chaîne a également réservé quelques grandes célébrités américaines comme Christina Ricci, Ricki Lake et Tony Hawk.

« Mais malheureusement, cela n’a tout simplement pas captivé l’imagination du public.

« Les fans américains n’ont pas apprécié le spectacle ou le concours. »

Un initié senior de NBC a confirmé: « The Wheel ne revient pas. »

Michael avait signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec le diffuseur américain, travaillant aux côtés du cadre supérieur Mike Darnell, connu pour avoir la touche d’or avec les talents britanniques.

Il a aidé Simon Cowell et Gordon Ramsay à devenir des noms familiers aux États-Unis.

La roue a été diffusée pendant deux semaines pendant la période de Noël l’année dernière, mais n’a attiré en moyenne que 1,5 million de téléspectateurs.

Le format vient d’être lancé en France, avec un autre hôte, et a attiré 2,6 millions.

Michael m’a dit qu’il devait auditionner pour son propre rôle après avoir vendu la série à NBC.

Il a révélé l’année dernière: « C’était une chose vraiment méchante.

« Les Américains ont acheté l’émission rapidement sur Zoom en confinement.

«Tout le monde semblait le vouloir après qu’il ait été allumé pendant une ou deux semaines ici. C’était fou.

« Et puis ils cherchaient un hôte et on m’a juste dit que j’étais en lice.

« Nous avons minutieusement fait une bande-annonce de tous mes meilleurs morceaux. »

Votre meilleur est encore assez bon pour nous, Michael.

Bizbit SKY Arts pénètre dans les coulisses de la rénovation de la National Portrait Gallery dans le cadre de quatre nouveaux programmes. Dans l’un, l’historienne de l’art Kate Bryan a un accès sans précédent au site londonien qui ouvre ses portes après trois ans. D’autres spectacles mettent l’accent sur des artistes comme Andy Warhol.

CHEVALIERS MYSTÈRES D’ENDERS

Les débutants de WALFORD Molly Rainford et Colin Salmon sont alignés pour un scénario explosif sur EastEnders cette semaine.

Le feuilleton de la BBC se concentrera sur la nouvelle famille The Knights demain et jeudi.

La vérité sur la famille de George Knight devrait être révélée sur Eastenders cette semaine[/caption]

L’ancien acteur de James Bond, Colin, a rejoint Albert Square ce mois-ci en tant que boxeur George « The Knightmare » Knight, avec Strictly’s Molly jouant sa fille Anna.

Depuis son arrivée, la famille s’est retrouvée dans l’eau chaude après la disparition de maman Rose, qui n’a pas encore été vue.

La BBC a taquiné: « La vérité sur la famille de George Knight est sur le point d’être révélée, pour découvrir ce qui s’est réellement passé il y a toutes ces années. »

Les épisodes de demain et de jeudi seront diffusés simultanément sur BBC One et iPlayer à 19h30, afin que les téléspectateurs puissent regarder la vérité choquante se dérouler ensemble. . .

Bizbit APPLETV+ a annulé l’adaptation du film classique de 1927 de FritZ Lang, Metropolis, après une augmentation des coûts de pré-production. Le producteur Sam Esmail travaillait sur la série de huit épisodes depuis sept ans lorsque les scénaristes se sont mis en grève, jetant le projet dans le chaos.

ROSE UP POUR UNE PARTIE DANS LE PASSÉ

ROSE AYLING-ELLIS a laissé entendre qu’elle voulait que son prochain rôle soit dans un drame d’époque.

L’ancienne actrice d’EastEnders, qui a remporté Strictly en 2021, a déclaré à Radio Times: «J’adorerais voir un personnage dans un drame d’époque qui est accessoirement sourd, et je veux des personnages handicapés plus âgés, masculins et non blancs.

Getty

Rose Ayling-Ellis veut jouer dans un drame d’époque[/caption]

« Pour le moment, le handicap est considéré comme une vulnérabilité, il semble donc ‘mieux’ qu’une femme soit handicapée. »

Rose travaille actuellement sur le drame ITV en six parties Code Of Silence et présente un documentaire de la BBC1 sur la surdité, Signs For Change, cette semaine.

Alors elle a plaisanté en disant qu’elle était peut-être trop occupée pour assumer le rôle elle-même.

Rose a ajouté: «Avant Strictly, je me battais pour des opportunités.

« Maintenant, j’ai tellement d’opportunités que je dois dire non à beaucoup. »