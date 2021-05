Le jeu sur PC est toujours plus important que la crypto pour les revenus

En février, alors que les prix des crypto-monnaies montaient en flèche, Nvidia a publié de nouveaux processeurs spécifiquement pour le minage de crypto. Ils ne peuvent pas alimenter un écran d’ordinateur, mais ils peuvent générer de précieuses pièces d’éther.

Mercredi, la société a fourni une mise à jour sur l’évolution de ses cartes de crypto-monnaie, ou CMP, sur le marché. Il a enregistré 155 millions de dollars de revenus provenant des cartes CMP au cours de son premier trimestre fiscal, qui s’est terminé le 2 mai, et prévoyait des ventes de 400 millions de dollars au cours du trimestre en cours – des chiffres impressionnants pour une toute nouvelle gamme de produits.

Mais le PDG de Nvidia, Jensen Huang, parle de la nouvelle gamme de produits non pas comme une frontière passionnante pour l’entreprise, mais comme un os jeté aux obsessionnels de la crypto-monnaie pour protéger les joueurs. Il s’avère que les processeurs de jeu – l’activité originale et principale de Nvidia – restent son activité la plus importante, générant 2,76 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 106% par rapport à l’année dernière.

La raison pour laquelle Nvidia se lance maintenant dans les puces cryptographiques est d’économiser l’offre d’unités de traitement graphique, ou GPU, pour les joueurs, a expliqué Huang. Alors que les GPU peuvent être utilisés pour l’exploitation minière, les puces CMP ne peuvent pas être utilisées pour les jeux et il est plus facile pour Nvidia de fabriquer les puces CMP.

Le PDG dit que son marché de jeu de base est le plus important qu’il ait jamais été et qu’il ne peut pas risquer de passer à côté car les mineurs de crypto continuent d’acheter des cartes destinées aux joueurs.

« Ce que nous espérons, c’est que les CMP satisferont les mineurs et resteront dans les mines professionnelles » et que le produit « protège » l’approvisionnement des cartes graphiques pour les joueurs, a déclaré Huang lors d’un appel avec des analystes.

«L’industrie du jeu est vraiment vaste, et ce qui est vraiment excitant en plus de cela, c’est que le jeu n’est plus seulement un jeu. Il est infusé dans le sport, l’e-sport. Il est infusé dans l’art. Il est infusé dans le social. C’est la plus grande forme de divertissement, et je pense que l’expérience que nous vivons va durer un certain temps », a déclaré Jensen.