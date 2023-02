Le jeu Squid Game de Netflix a été averti par les chefs de la sécurité après que le tournage s’est transformé en cauchemar glacial

Les chefs de la SÉCURITÉ ont averti les producteurs de Netflix de la version réelle de Squid Game après que le tournage se soit transformé en un cauchemar glacial.

Ils leur ont dit qu’à l’avenir, ils devaient “planifier correctement tous les risques” sur le plateau.

Netflix

Le nouveau jeu télévisé Netflix est basé sur le drame télévisé sud-coréen de 2021, Squid Game[/caption]

Les responsables de la santé et de la sécurité ont lancé une enquête sur le chaos du mois dernier alors que les médecins devaient soigner les candidats souffrant du froid extrême.

Les espoirs en compétition pour un prix de 3,7 millions de livres sterling ont passé des heures à des températures de -3 ° C et ont dû rester complètement immobiles pour gagner un match.

L’un d’eux a déclaré : « C’était comme une zone de guerre. Les gens étaient transportés par des médecins. Le jeu télévisé est basé sur le succès télévisé sud-coréen sur un concours mortel.

Des dizaines de personnes pourraient désormais poursuivre le géant du streaming au milieu des allégations selon lesquelles elles auraient été traitées comme des animaux lors du tournage qui s’est terminé cette semaine aux Cardington Studios, une ancienne base de la RAF près de Bedford.

Le HSE a déclaré hier: «Nous avons contacté les producteurs de programmes après avoir reçu des inquiétudes concernant leur récent tournage.

« Nous avons examiné les réponses des producteurs et avons décidé de ne rien faire d’autre.

“Nous leur avons souligné l’importance de planifier correctement tout risque lors d’un tournage futur.”

Squid Game: Les créateurs du Challenge ont déclaré: “Netflix, Studio Lambert et The Garden ont fait tout ce qui est requis par la législation sur la santé et la sécurité et le HSE a déclaré avoir évalué et clos l’affaire.”