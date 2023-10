Le jeu sensationnel de Michael Harris II met fin à la victoire passionnante des Braves contre les Phillies

ATLANTA — Peut-être trouveriez-vous audacieux pour un enfant d’imaginer réaliser un jeu spectaculaire comme celui que Michael Harris II a réalisé pour mettre fin à la victoire électrisante 5-4 des Braves d’Atlanta contre les Phillies lors du deuxième match de la NLDS. Mais Harris n’est pas typique. Et lorsqu’il a vu l’une de ses idoles d’enfance, Andruw Jones, dans les tribunes lundi, Harris a voulu faire quelque chose de spécial.

Il a eu l’occasion et en a profité au maximum, et le résultat a été l’une des victoires en séries éliminatoires les plus improbables et les plus captivantes des Braves de mémoire récente. Il a été alimenté par des circuits de deux points de Travis d’Arnaud en septième manche et d’Austin Riley en huitième, mais le point d’exclamation géant est venu de Harris, le défenseur central de 22 ans de Stockbridge High School, juste à l’extérieur d’Atlanta.

« Ouais, c’était fou », a déclaré Harris à propos du double jeu spectaculaire de fin de match qui comprenait une capture sautée avant de s’écraser contre le mur, puis un lancer rapide qui a conduit Bryce Harper à doubler le premier but pour envoyer la plus grande foule. L’histoire de Truist Park dans une joyeuse frénésie. «C’était sauvage. Après avoir vu le retrait au début, je me suis évanoui et j’ai couru dans le champ extérieur en criant.

La prochaine chose dont il se souvient, a déclaré Harris, c’était de célébrer et de danser avec ses coéquipiers au deuxième but, où un groupe d’entre eux ont convergé après que Riley ait récupéré le lancer de Harris au deuxième but et lancé une frappe au joueur de premier but Matt Olson, qui l’a reçu. demi-pas avant que Harper puisse regagner la base.

AJ Minter sur #Braves‘ gagner : « Rien que du cœur et des noix. C’était une situation incontournable. Maintenant, nous devons retourner à Philadelphie et, espérons-le, en gagner 2, ou simplement égaliser et revenir ici au match 5. Cela change tout l’élan. La dynamique est de notre côté et nous nous sentons plutôt bien. – David O’Brien (@DOBrienATL) 10 octobre 2023

« Chaque victoire en séries éliminatoires est excitante », a déclaré d’Arnaud, qui a rattrapé chaque match des séries éliminatoires 2021 des Braves qui se sont terminées par un titre de la Série mondiale. «Je pense que la façon dont cela s’est terminé a été l’une des fins de match les plus excitantes que j’ai jamais vues d’un point de vue défensif. Nous avons demandé à Money Mike de faire une prise folle sur le mur et nous avons doublé Harper pour le clôturer. C’était vraiment émouvant, surtout la façon dont nous sommes revenus. C’était donc l’un de mes matchs éliminatoires préférés de tous les temps.

Voici comment The Play s’est déroulé : avec un retrait et Harper au premier but représentant le point égalisateur potentiel après un premier but sur balles au neuvième, Raisel Iglesias, plus proche, a remplacé AJ Minter pour affronter Nick Castellanos.

Castellanos a aligné un ballon au centre avec une vitesse de sortie de 100 mph et il semblait au départ qu’il avait une chance d’être un circuit de deux points. Mais le rapide Harris s’est reculé sur sa gauche, a parfaitement chronométré son saut et a réussi l’attrapé avec le bras droit et le gant étendus au-dessus de sa tête avant de s’écraser sur une colonne rembourrée sur la clôture devant l’enclos des releveurs des Braves.

Le gaucher Harris avait le bras tendu pour tenter de se protéger alors qu’il percutait le mur en plein vol. Il est descendu sur ses deux pieds et a immédiatement fait un pas vers le deuxième but et, ne sachant pas où se trouvait Harper dans toute l’excitation, a décoché un lancer d’un saut qui a dépassé Ozzie Albies sur la terre intérieure près du deuxième but.

Harper, ne pensant pas que Harris allait réussir l’attrapé, n’a pas attendu pour marquer, et est également allé si loin – jusqu’au deuxième but – que le cogneur des Phillies a dû revenir toucher le deuxième but et essayer de revenir au sprint. d’abord. Harper a glissé lorsqu’il a changé de direction dans sa course à la retraite.

« Habituellement, vous ne dépassez pas le (deuxième) but », a déclaré le manager des Phillies, Rob Thomson, à propos de l’erreur de Harper. « Restez devant, assurez-vous qu’il n’est pas attrapé. Mais il pensait que le ballon était clairement au-dessus de sa tête, il ne pensait pas qu’il allait l’attraper. Et Harris a fait une sacrée pièce. Incroyable. »

Lorsque Harris a réussi l’attrapé, Riley a couru vers le deuxième but, ne s’attendant pas à faire partie du jeu, criant simplement à Harris de lancer au premier but.

«Je criais ‘Un !’ Un! Un!’ et mon élan a continué à me mener dans cette direction », a déclaré Riley. « Et c’était finalement le bon endroit au bon moment. Je criais aussi fort que possible et j’essayais juste de voir où allait le ballon.

Le lancer de Harris a dépassé Albies et est allé directement à Riley à environ 25 pieds derrière lui, et le joueur de troisième but l’a récupéré et a tiré sur Olson, Harper se précipitant frénétiquement pour revenir. Jeu terminé. Série à égalité 1-1.

Compte tenu des circonstances, on a demandé à Harris où cela se classait parmi les meilleurs jeux de sa carrière.

« En termes de situation, oui, je dirais en premier », a-t-il déclaré en souriant. « Contre une équipe coriace, c’était un bon swing, une situation avec un gars en premier, et cela aurait pu égaliser le match s’il tombait. Donc, j’ai l’impression qu’avec la situation, c’était mon meilleur jeu. »

Harris a grandi à 20 minutes au sud de Turner Field, où Jones, 10 fois vainqueur du Gold Glove, avait l’habitude de parcourir le centre et de réaliser des jeux comme celui réalisé par Harris, des jeux qui devraient aider Jones à être élu au Temple de la renommée du baseball dans les deux ou trois prochaines années. trois ans. Et il y avait Jones, assis près du marbre lundi soir.

Jones a travaillé comme consultant pour les Braves et a suivi la carrière de Harris depuis que les Braves l’ont retiré de Stockbridge High. Il a eu des conversations avec Harris de temps en temps, l’aidant quand il le pouvait. Jones a dit à plusieurs reprises à quel point il était fier de Harris. Lundi, le gamin a fait une pièce suffisamment géniale pour qu’elle aurait pu figurer parmi les moments forts de Jones s’il l’avait fait.

« C’est juste une de ces choses dont vous rêvez en tant que fan des Braves, essayer d’être grand dans ces moments-là », a déclaré Harris. « Je ne sais pas, juste pouvoir regarder certains des joueurs de centre qui ont joué pour cette équipe, comme Andruw… Il a réalisé beaucoup de jeux importants, alors je suppose qu’il essaie juste de suivre ses traces et d’essayer d’être génial comme lui.

Les grosses chauves-souris se réveillent

Compte tenu des sommets stupéfiants que ses frappeurs ont atteint cette saison et de la façon dont ils se sont comportés récemment contre l’as des Phillies Zack Wheeler, que les Braves ont renversé pendant six points il y a moins d’un mois lorsqu’ils ont frappé trois circuits contre lui – la première fois depuis 2021 que quelqu’un a fait ça à Wheeler – On a demandé à l’entraîneur des frappeurs d’Atlanta, Kevin Seitzer, quelques heures avant le deuxième match s’il se sentait bien quant aux chances de l’équipe.

« Ouais, je veux dire, nous avons un groupe dynamique de frappeurs, en fin de compte, et nous allons faire avec ça », a déclaré Seitzer, dont les charges n’ont réussi que cinq simples dans une défaite 3-0 lors du premier match, après avoir égalisé un record de la ligue majeure avec 307 circuits au cours de la saison et devenant la première équipe à frapper .500 au cours d’une saison complète. «C’est comme ça que je vois les choses. Nous allons faire ce que nous avons fait toute l’année, nous allons nous en occuper, voir ce qui se passe.

Ce qui s’est produit est le genre de chose qui s’est produite tout au long de la saison de 104 victoires des Braves. Après avoir été dominés pendant cinq manches par Wheeler, qui n’a pas accordé de coup sûr ni de but sur balles tout en retirant huit prises sur des prises au cours de cette période, les Braves ont gratté un point en sixième. Ronald Acuña Jr. a fait match nul avec deux retraits et a marqué sur un simple d’Albies couplé à une erreur imputée à l’arrêt-court Trea Turner sur un lancer rebondi du voltigeur droit Castellanos.

C’était un jeu de conscience d’Acuña, qui ne s’est jamais arrêté complètement à la troisième place et a couru chez lui lorsqu’il a vu le lancer s’éloigner de Turner pendant un moment.

« Chaque fois que vous obtenez Ronald sur la base, il est une menace », a déclaré Riley. « Il pousse ses chances. Et il est souvent en position de but. Je pense que cela vient de le placer là. Ozzie a réussi le coup sûr, puis a continué à rouler et Travy avec le gros circuit.

D’Arnaud, assis à côté de Riley lors de la séance médiatique d’après-match, a ajouté : « Puis Riles avec le gros circuit. Mais Ronnie a ramené la foule dans le coup. Je pense que c’était la chose la plus importante. J’ai ramené la foule et j’ai retrouvé l’élan de notre côté.

Olson a réussi un premier simple contre Wheeler au septième et un retrait plus tard, d’Arnaud a réussi un circuit sur un curseur de premier lancer de Wheeler, son ancien coéquipier des Mets. Cela a mis fin à la soirée de Wheeler et a fait vibrer la foule de 43 898 personnes. Une manche plus tard, Acuña a été touché par un lancer avec un retrait et a volé le deuxième avant que Riley ne donne aux Braves leur première avance dans la série avec son circuit de deux retraits contre Jeff Hoffman.

« Rien que du cœur et des noix », a déclaré Minter à propos du retour émouvant des Braves. « C’était une situation incontournable. Maintenant, nous devons retourner à Philadelphie et, espérons-le, en gagner deux, ou simplement égaliser et revenir ici pour le match 5. Cela change tout simplement tout l’élan. Tout l’élan est de notre côté et nous nous sentons plutôt bien.

(Photo de Michael Harris II : Brett Davis/USA Today)