Le jeu pourrait être un facteur contribuant à la perte auditive et aux acouphènes, selon une nouvelle revue scientifique

Jouer pendant de longues périodes peut exposer les joueurs à un risque de perte auditive permanente et d’acouphènes, selon un nouvel article scientifique publié dans le Santé publique du British Medical Journal (BMJ).

En 2022, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est associée à l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour publier des lignes directrices sur la durée pendant laquelle les individus peuvent écouter des sons en toute sécurité sans encourir de risque de perte auditive. La durée « autorisée » dépendait du volume des sons, de leur intensité dans le temps, ainsi que de l’âge des auditeurs.

Par exemple, il a été conseillé aux adultes d’écouter des sons de 83 dB pendant 20 heures par semaine au maximum, mais pour les enfants, cette durée serait réduite à 6,5 heures. L’OMS a noté dans le passé que certains passe-temps récréatifs – comme assister à des concerts ou à des clubs – pouvaient dépasser ces lignes directrices, et selon les auteurs de la nouvelle étude, jouer pendant de longues périodes et regarder des sports électroniques pourrait également exposer de nombreuses personnes à un risque d’acouphènes. , et une perte auditive permanente plus tard dans la vie.

Les joueurs courent un risque de perte auditive et d’acouphènes irréversibles, suggère l’étude.

Les chercheurs ont pris en compte les données collectées au cours de 14 études évaluées par des pairs et des documents à l’appui qui ont exploré les aspects du jeu et du son sur une gamme d’appareils et de paramètres, y compris sur console, mobile et dans les centres de jeux communautaires, qui encouragent l’utilisation. d’écouteurs.

Chacune des études avait ses propres forces et faiblesses lorsqu’il s’agissait de contribuer à l’article. Certains, par exemple, se sont appuyés sur les déclarations des participants à l’étude sur leur perception de la corrélation entre les sessions de jeu et les acouphènes. D’autres n’ont pas directement évalué l’association, mais ont plutôt fourni des informations pertinentes, en détaillant, par exemple, les niveaux sonores de divers jeux et la durée moyenne de jeu hebdomadaire des participants à l’étude.

Les chercheurs ont conclu que la myriade d’études, prises ensemble, suggéraient que les jeux pourraient en effet être une « source courante d’écoute dangereuse, qui pourrait exposer de nombreuses personnes dans le monde à un risque de perte auditive et/ou d’acouphènes ». Cependant, il convient de noter que les conclusions du nouveau document ne sont pas concluantes et n’ont pas été conçues pour l’être.

Le nouveau document est un exemple de « revue de cadrage », qui est un type d’étude qui analyse la recherche existante sur un domaine d’intérêt émergent afin de cartographier les données disponibles et d’identifier les lacunes dans les connaissances qui pourraient être comblées par de futures études. En tant que telle, elle présente un certain nombre de limites par rapport aux études plus ciblées qui chercheraient à répondre à une question spécifique. De plus, les méthodes ne sont pas unifiées dans les études constituantes, et certaines des recherches utilisées pour étayer l’article remontent aux années 1980 et 1990.

Quoi qu’il en soit, les auteurs de l’étude préviennent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer la relation entre le jeu et les problèmes d’audition, et que des mesures devraient être prises pour promouvoir une écoute sûre et informer les joueurs des dangers potentiels à long terme associés à cette forme d’art.

Crédit image : Photo de Chesnot/Getty Images

Anthony est un contributeur indépendant qui couvre l’actualité scientifique et des jeux vidéo pour IGN. Il a plus de huit ans d’expérience dans la couverture des développements de pointe dans plusieurs domaines scientifiques et n’a absolument pas de temps pour vos manigances. Suivez-le sur Twitter @BeardConGamer