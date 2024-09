Le jeu « Pokémon avec des armes » Palworld est enfin disponible sur PS5

Qui est prêt à capturer certains Pokémon-des créatures ressemblant à des araignées et les forcer à travailler dans des camps de travail pour fabriquer des fusils d’assaut ? Comme annoncé dans le nouveau State of Play, les joueurs PlayStation 5 peuvent désormais participer le Palworld amusant avec un portage sur la plateforme de Sony, une semaine seulement après que le fabricant Pocketpair ait été poursuivi par Nintendo pour violation présumée de brevet.

Quoi de neuf au-delà de Pokémon : Le Disque Indigo | La semaine en jeux

La simulation de survie et de création a connu une popularité fulgurante sur PC via Steam et Xbox Series X/S via Game Pass au début de l’année 2024, bien qu’elle ne soit qu’en accès anticipé. Les joueurs combattent des créatures fantaisistes et les capturent pour les aider à construire des bases et à affronter des monstres plus coriaces avec des raids multijoueurs rappelant ce que l’on pourrait trouver dans un MMO.

Bien que les millions de joueurs simultanés qu’il comptait au lancement aient depuis évolué, Palworld continue d’être une force avec laquelle il faut compter dans l’espace du service multijoueur en direct, à tel point que Nintendo a finalement décidé de poursuivre le Pokémon-jeu inspiré huit mois plus tard, invoquant une violation de brevet.

« Nintendo continuera à prendre les mesures nécessaires contre toute violation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris la marque Nintendo elle-même, afin de protéger les propriétés intellectuelles qu’elle a travaillé dur pour établir au fil des ans », a écrit la société dans un communiqué à l’époque. « À l’heure actuelle, nous ne sommes pas au courant des brevets spécifiques que nous sommes accusés d’avoir violés, et nous n’avons pas été informés de ces détails », a répondu Pocketpair dans son propre communiqué. « Il est vraiment regrettable que nous soyons obligés de consacrer beaucoup de temps à des questions sans rapport avec le développement de jeux en raison de ce procès. »

Les experts se sont prononcés sur le différendsuggérant que Nintendo ne poursuivrait pas le développeur indépendant à moins qu’il ne pense avoir un dossier très solide. Ils ont cité un brevet très spécifique et très technique concernant le lancement d’un objet sphérique pour capturer une créature qui pourrait être l’une des choses en cause dans le procès, bien que Nintendo n’ait pas encore précisé quelles parties exactes de Palworld porter atteinte à sa propriété intellectuelle. On ne sait pas encore quel impact ce procès pourrait avoir sur le jeu ou sur son existence sur les plateformes concurrentes.

Mise à jour 25/09/2024 21h31 HE : Paire de poche a écrit sur Twitter que le jeu est disponible sur PS5 aux États-Unis et dans d’autres territoires, mais, notamment, pas au Japon, où le procès en cours avec Nintendo est en cours.