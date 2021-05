Le jeu play-in NBA des Lakers-Warriors attire 5,6 millions de téléspectateurs

Selon la NBA, le concours le moins classé entre les Memphis Grizzlies et les San Antonio Spurs a attiré en moyenne 2,29 millions de téléspectateurs. Les Grizzlies ont remporté le match (100-96) et affronteront les Warriors vendredi pour les droits à la dernière place en séries éliminatoires.

La NBA a installé des matchs de play-in l’été dernier après que la pandémie de Covid-19 ait interrompu sa saison. Et la ligue devait aider les partenaires médiatiques nationaux Turner Sports et ESPN à se remettre de leurs pertes financières en raison de la suspension des matchs.

Les matchs de play-in de la NBA par paires de 7 à 10 dans chaque conférence, les vainqueurs obtenant les quatre dernières places en séries éliminatoires. Les septième et huitième têtes de série jouent pour les droits à la septième place. Le perdant du concours a une autre chance de décrocher lorsque l’équipe joue le vainqueur du match des neuvième et dixième têtes de série.

ESPN a déclaré que le jeu avait culminé à 6,1 millions de téléspectateurs vers 00h30, heure de l’Est. Le réseau a déclaré que le jeu était le concours le plus regardé sur ESPN depuis le tour de la Conférence occidentale de 2019. Cette série présentait également Curry et les guerriers.

Mardi, Turner a également signalé une forte audience pour ses concours. La victoire des Boston Celtics, septième tête de série, face aux Washington Wizards, a attiré en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs, tandis que le match des Charlotte Hornets et Indiana Pacers a attiré en moyenne 1,4 million de téléspectateurs.

« Les premiers retours sont bons », a déclaré Evan Wasch, vice-président exécutif de la stratégie et de l’analyse du basket-ball, lors de la discussion des matchs de play-in avec CNBC plus tôt ce mois-ci. « Nous assistons à une augmentation du niveau de compétition vers la fin de la saison. Nous voyons plus de courses éliminatoires de haut en bas dans le classement – les équipes se battent pour six, se battent sept huit, se battent pour 10. »

Après le play-in, la NBA entamera samedi ses séries éliminatoires 2021, avec quatre matchs prévus, dont les Brooklyn Nets accueillant les Celtics.