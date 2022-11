Le jeu multisensoriel apporte les sons, les odeurs et les histoires du Nunavik au sud

Olivia Ikey Duncan et Niap disent que leur jeu multisensoriel n’a rien à voir avec les gens du Sud.

Il se déroule au Nunavik et le personnage principal est la radio.

À travers leurs performances sur scène, Niap (qui ne porte qu’un seul nom) et Ikey Duncan partagent la culture du Nord dans une pièce intitulée Aalaapi — un mot inuktitut qui signifie se taire, pour entendre quelque chose de beau.

La pièce en inuktitut est sous-titrée en anglais et en français et a été jouée à Sherbrooke et au Centre national des Arts à Ottawa le mois dernier.

Le 11 novembre, il sera à Montréal au Théâtre Rouge du Conservatoire D’Art Dramatique pour se produire devant un public international au Festival CINARS, l’une des principales conférences sur les arts de la scène au monde. Les billets ne sont plus disponibles pour cette mise en scène.

Mettre en lumière le rôle de la radio et de la communauté

Niap photographié à Aalaapi en février 2019. (Anne-Marie Baribeau)

Aalaapi a d’abord commencé comme un podcast de jeunes femmes inuites parlant de leur vie quotidienne, de leurs espoirs et de leurs rêves.

Produit par Marie-Laurence Rancourt, il a ensuite été transformé en spectacle vivant, mis en scène par Laurence Dauphinais, pour mettre en valeur le vécu des femmes et le rôle central de la radio.

La pièce n’est pas conventionnelle, dit Niap, car elle engage l’odorat du public, ainsi que la vue et le son habituels.

“Je fais mon bannock très célèbre”, a déclaré Niap, un artiste multidisciplinaire.

“Il y a un certain moment dans la pièce où il fait complètement noir et vous ne voyez rien… Le théâtre est toujours en action et vous voyez tout ce qui se passe et vous [are] regarde toujours. Alors que cette pièce est très, très contemplative. Nous amenons le tempo très lent”, a déclaré Niap.

REGARDER | Vous pouvez regarder la bande-annonce d’Aalaapi ici :

Grâce à la radio, les histoires et les messages du Nord sont partagés tout au long du spectacle. Cela illustre son rôle central dans les communautés, a déclaré Ikey Duncan.

“C’est encore un niveau supérieur à celui de Facebook”, a déclaré Ikey Duncan. “C’est allumé tout le temps… Si j’ai besoin [Niap] pour m’appeler ou aller chercher ma fille à la garderie, je vais appeler la radio et dire ‘[Niap], tu dois aller chercher ma fille.’ Et ils l’annonceront et elle écoutera très probablement”, a déclaré Ikey Duncan en riant.

Niap dit qu’il y a un côté ludique avec la radio à la maison qui encourage la communauté. À Noël, les gens s’appellent pour se souhaiter de joyeuses fêtes et jouent à des jeux en direct, ce qui est particulièrement important pour ceux qui n’ont pas accès au Wi-Fi.

“Ma mère n’a pas de Wi-Fi… C’est donc difficile. La radio est la principale voie de communication”, a déclaré Niap.

Ikey Duncan dit que ce projet apporte ce sens de la communauté au Nunavik aux personnes vivant dans le Sud.

“Aalaapi ramène le rythme de la maison, les sons de la maison dans le Sud… c’est pour que le public se détende pendant une heure et demie et soit amené dans l’Arctique », a déclaré Ikey Duncan.

Niap et Ikey Duncan disent que la radio est toujours allumée au Nunavik. Les gens appellent pour parler à leur famille et même pour jouer à des jeux en direct. (Anne-Marie Baribeau)

Aalaapi se sent comme à la maison’

Images de la scénographie pour Aalaapi. Ikey Duncan dit que la majorité des participants parlaient anglais ou français. (Soumis par Olivia Ikey Duncan)

Ikey Duncan s’est impliquée pour la première fois dans la pièce en octobre 2022 après avoir regardé une représentation en 2019 alors qu’elle était étudiante.

“C’était comme à la maison”, a déclaré Ikey Duncan. Elle dit qu’elle avait travaillé avec Niap sur des pièces de créations orales avant de rejoindre le casting.

“Je suis nouveau dans ce domaine … Je ne suis pas du tout une actrice. Mais c’est à la maison, c’est le problème. Et nous n’agissons pas comme Roméo et Juliette ou nous ne jouons pas quelque chose qui est inventé. Nous sommes jouer comme si c’était la vraie vie.”

Elle dit que la pièce, bien que scénarisée, est conversationnelle et décontractée – une performance finalement centrée sur “deux femmes, écoutant la radio dans leur cabine, faisant de la bannock”.

La scène est mise en place pour ressembler à la façade d’une maison. Des images de cartes, d’ancêtres et d’activités culturelles sont projetées sur la maison, jouant dans l’espace autour des fenêtres.

“La seule action que vous voyez sur scène est derrière la fenêtre. Vous êtes donc un peu comme un voyeur regardant à travers cette fenêtre de la maison de cette femme”, a déclaré Niap.

ÉCOUTEZ | Niap et Olivia Ikey Duncan parlent d’Aalaapi sur Québec AM :

Deux interprètes du Nunavik parlent d’une pièce multisensorielle appelée Aalaapi qui a récemment fait ses débuts au Centre national des Arts d’Ottawa.

Changer le récit sur le Nunavik

Niap dit que cette pièce encourage le public à voir le Nunavik sous un angle différent en identifiant les problèmes dans le Nord et leurs efforts pour assurer « un bon avenir ».

Niap dit que ce message commence avant même que les acteurs ne montent sur scène alors que le public se dirige vers ses sièges, parlant fort entre eux.

“Ils parlent probablement de ce qu’ils vont faire ce soir, demain ou cette semaine ou, en parlant à leurs amis qui n’attendent que le début de l’émission et que vous entendez à la radio, ça passe déjà”, explique Niap.

En inuktitut, une annonce retentit au-dessus de la foule : « Nous avons besoin que tout le monde sache que l’eau n’est pas quelque chose que vous devriez boire en ce moment… Faites-la bouillir pendant au moins une minute. Et si vous êtes enceinte, veuillez vous abstenir de boire de l’eau et de la donner à vos jeunes bébés.”

Le kicker, a déclaré Niap, c’est que personne n’écoute. Elle dit que cela illustre comment les gens du Sud ne sont souvent “pas conscients des luttes”.

Ikey Duncan note que le dernier jour du spectacle à Ottawa, un groupe de personnes ayant une vue réduite est venu voir la pièce. Ikey Duncan dit que c’était “magnifique” de voir comment ils pouvaient vivre la pièce. (Anne-Marie Baribeau)

“Cela montre en quelque sorte cette déconnexion qui existe entre le Sud et le Nord, et c’est ce que nous essayons de faire … faire prendre conscience de qui nous sommes en tant que peuple aujourd’hui dans une société moderne”, a déclaré Niap.

“Je pense que ce que les gens devraient réaliser, c’est que nous sommes un peuple en difficulté, mais nous avons de l’espoir et nous faisons de notre mieux pour avoir un bon avenir.”