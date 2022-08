Le jeu mobile World of Warcraft mis de côté, selon un rapport

UN Le jeu mobile World of Warcraft aurait été abandonné par les développeurs Activision Blizzard et NetEase. La rumeur selon laquelle la version téléphonique du MMORPG était en développement depuis trois ans mais a été annulée pour des raisons financières, a rapporté Bloomberg mercredi, citant une source non identifiée.

NetEase avait dédié plus de 100 développeurs de jeux au projet non annoncé, mais n’a pas pu parvenir à un accord avec Activision Blizzard sur les termes, selon le rapport.

Le jeu mobile aurait été un spin-off du jeu PC principal de World of Warcraftqui a un nouveau pack d’extension appelé Dragonflight sortir d’ici la fin de l’année. Le MMORPG existe depuis près de 20 ans, lancé à l’origine en novembre 2004.

Activision Blizzard et NetEase n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.