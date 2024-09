Le jeu mobile le plus célèbre de tous les temps est de retour après 10 ans alors que « Flappy Bird » déploie à nouveau ses ailes

Oiseau Flappy Crédit : Dong Nguyen

En février 2014, il y a plus de dix ans, le jeu mobile le plus populaire de l’App Store iOS ou du Google Play Store a soudainement disparu. Oiseau Flappy, Le jeu vidéo, qui avait conquis le monde et qui imprimait pratiquement de l’argent, a été démantelé. Ce fut un moment choquant et bizarre dans l’histoire des jeux vidéo. Le jeu, qui rapportait 50 000 dollars par jour, n’existait plus. Tout cet argent et toute cette célébrité étaient tout simplement trop pour son créateur, Dong Nguyen.

« Oiseau Flappy « Le jeu a été conçu pour être joué en quelques minutes lorsque vous êtes détendu », a déclaré Nguyen à Forbes à l’époque. « Mais il est devenu un produit addictif. Je pense que c’est devenu un problème. Pour résoudre ce problème, il est préférable de le supprimer. Oiseau Flappy. C’est parti pour toujours.

Lorsque Nguyen a révélé pour la première fois qu’il allait retirer le jeu, il a également déclaré qu’il ne vendrait pas l’application. Dix ans plus tard, cela semble avoir changé. Selon un communiqué de presse, la Fondation Flappy Bird a acquis les droits du jeu et plus encore :

La Fondation Flappy Bird, une nouvelle équipe de fans passionnés qui s’engagent à partager le jeu avec le monde, a été le fer de lance de l’acquisition de la marque officielle. De plus, ils ont acquis les droits du jeu original et du personnage de Piou Piou contre Cactusle titre mobile qui a inspiré à l’origine l’oiseau emblématique. Oiseau Flappy les sorties inaugureront de nouveaux modes de jeu, personnages, progressions et défis multijoueurs massifs.

Ils ont publié cette bande-annonce pour annoncer le retour de l’oiseau :

Cela signifie que Oiseau Flappy est revenu d’entre les morts avant que George RR Martin ait fini Les vents de l’hiver et avant la sortie de Rockstar Games GTA6, sans parler du fait que Valve n’a rien publié de notable qui ne soit pas de la VR ou du matériel dans le même laps de temps (Counter-Strike 2 c’est génial, mais c’est surtout une version remaniée Offensive mondiale). Les merveilles ne cesseront-elles jamais ?

La nouvelle version de Oiseau Flappy sera considérablement élargi par rapport à l’original, bien qu’il ne soit pas clair à quel point la nouvelle version sera étendue ou quel type de monétisation elle utilisera pour générer des revenus. Les premières itérations du retour de Oiseau Flappy sortira au troisième trimestre 2024, avec les sorties sur l’App Store et le Google Play Store en 2025. Je suppose que cela devait arriver tôt ou tard.