Le jeu mobile à succès Flappy Bird revient dans les magasins dans des circonstances étranges

Il y a onze ans, le monde du jeu mobile s’est brièvement laissé emporter par Flappy Bird, un titre mobile aussi simpliste qu’addictif. Le jeu, dont la mécanique était aussi dense que de toucher un écran pour sauter d’un tuyau à l’autre, était porté par un modèle publicitaire qui diffusait des publicités entre les morts courantes.

Grâce à la viralité du jeu et à son modèle de téléchargement gratuit, le développeur vietnamien Dong Nguyen gagnait 50 000 dollars par jour jusqu’à ce que ce dernier cesse brusquement les ventes du titre en 2014. Nguyen a évoqué la culpabilité liée à la nature addictive du jeu et craint des violences physiques dirigées contre lui et sa famille en raison de défauts perçus dans le jeu. Avec l’arrêt, Nguyen a déclaré qu’il n’avait aucune intention de vendre un jour la licence du jeu et a plus ou moins disparu d’Internet.

Aujourd’hui, c’était a annoncé que Flappy Bird fait son retour sur les plateformes mobiles grâce au Flappy Bird Foundation Group.

Une bande-annonce a été publiée aujourd’hui pour le jeu, annonçant une réédition prochaine avec de nouveaux modes tels qu’un battle royale (probablement un peu comme Super Mario 35 de Nintendo pour Switch) et un mode facile impliquant des paniers de basket. De plus, The Flappy Bird Foundation Group a acheté les droits d’un titre sans rapport, Piou Piou vs. Cactus, le jeu dont Dong Nguyen a été critiqué pour s’être inspiré – ou carrément volé, comme le suggèrent certains critiques – pour les personnages de Flappy Bird.

On ne sait pas exactement ce qu’est le Flappy Bird Foundation Group et les tentatives de GamesBeat pour les contacter n’ont donné aucune réponse. Dans un communiqué de presse, le groupe mentionne l’obtention de la marque Flappy Bird auprès de Gametech LLC, le nom de Dong Nguyen étant remarquablement absent des nouvelles d’aujourd’hui.

Après avoir enquêté sur les dossiersGametech n’a pas semblé acheter Flappy Bird à Nguyen, mais a changé d’avis sur la marque déposée après une expiration des années après que Nguyen ait arrêté le jeu. Le raisonnement de Gametech dans ces documents judiciaires semble être que la marque a expiré parce que Nguyen n’avait pas l’intention de réutiliser Flappy Bird à nouveau. Il semble que le créateur de Piou Piou vs. Cactus soit fortement impliqué dans la réédition annoncée.

Il est difficile de dire si Flappy Bird parviendra à capturer la même essence d’il y a dix ans qui en a fait un succès viral. Le monde a beaucoup changé depuis, et peut-être nulle part plus rapidement que dans le secteur des jeux mobiles. Les premières captures d’écran publiées par The Flappy Bird Foundation Group indiquent qu’une nouvelle monnaie premium de diamants fera partie de la nouvelle version, ce qui pourrait certainement limiter sa portée par rapport à l’original. Seul le temps nous le dira.