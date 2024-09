« Le jeu me met à l’épreuve » – McIlroy sur l’agonie des play-offs

Rory McIlroy a réalisé un dernier tour de 67 pour terminer 20 sous le par à Wentworth dimanche [Getty Images]

Rory McIlroy est resté positif malgré une défaite en play-off au championnat BMW PGA le condamnant à sa dernière défaite en 2024.

Le numéro trois mondial était battu sur le deuxième trou de barrage par l’Américain Billy Horschel à Wentworth dimanche.

McIlroy a raté de peu la victoire à l’US Open en juin et a laissé filer une nouvelle fois son avance au dernier tour pour terminer deuxième de l’Open d’Irlande du week-end dernier à Royal County Down après avoir été proche d’un aigle sur le dernier trou pour forcer un play-off.

« La semaine dernière a été difficile, mais j’en suis reparti la tête haute grâce à la façon dont j’ai joué le dernier trou en essayant d’en faire trois », a déclaré le quadruple vainqueur de tournois majeurs originaire d’Irlande du Nord.

« J’ai bien joué pendant deux semaines consécutives. Pas assez bien, tout simplement. Le jeu me met un peu plus à l’épreuve que par le passé, mais ce n’est pas grave. »

McIlroy et Horschel ont terminé à 20 sous, tout comme le Sud-Africain Thriston Lawrence, qui a été éliminé au premier trou de barrage.

Horschel a ensuite remporté le tournoi pour la deuxième fois en quatre ans avec un aigle au par cinq du 18e trou.

« Si quelqu’un m’avait dit que j’allais venir à Wentworth cette semaine et jouer 20 sous le par, j’aurais accepté. Tout ce que je peux faire, c’est continuer à venir et à essayer de jouer le golf que j’ai joué et tôt ou tard, cela finira par une victoire », a ajouté McIlroy.

« Et aujourd’hui, j’ai parfaitement joué les trous de barrage, j’ai même fait quelques birdies. Mais cela montre le niveau ici. Si vous faites une petite erreur ou si vous ne faites pas de birdie sur un trou crucial, quelqu’un attend toujours pour en profiter. »

McIlroy se concentre résolument sur l’avenir alors qu’il adopte une approche optimiste après une série de déceptions.

« Cela aurait pu être une année différente, mais ce qui est bien, c’est qu’il y a l’année prochaine, puis l’année d’après, puis l’année d’après, puis l’année d’après.

« Si vous considérez ma carrière comme un voyage de 30 ans, ce n’est qu’une année sur un voyage de 30 ans, et j’espère que les 29 autres seront un peu plus productives ou un peu meilleures. »