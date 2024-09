Le jeu Lord of Nazarick de la série Overlord sortira dans le monde entier sur iOS et Android à l’automne – Actualités

Bande-annonce diffusée pour le RPG au tour par tour

Crunchyroll et A PLUS Japan ont annoncé mardi qu’ils sortiraient le Seigneur de Nazarick jeu de rôle au tour par tour basé sur Kugane Murayama Suzerain série mondiale sur les appareils iOS et Android à l’automne. La préinscription est ouverte. Le jeu sera le premier à utiliser pleinement le Crunchyroll Fonctionnalité de journal, qui offre Crunchyroll Récompenses pour les membres Premium. La société a diffusé une bande-annonce :





Image reproduite avec l’aimable autorisation de Crunchyroll © Kugane Murayama, publié par Kadokawa Corporation, Overlord Partners

Crunchyroll décrit le jeu :

Après douze années passées à jouer à son jeu MMORPG préféré, Momonga se connecte pour la dernière fois et se retrouve transporté dans son monde et y joue indéfiniment. Au fil de ses aventures, son avatar accède au titre de Roi Sorcier Ainz Ooal Gown.

Le jeu propose plus de 50 personnages de l’anime, des donjons roguelite, des boss, des mini-jeux et des visuels 3D. Il existe un jeu coopératif avec des alliances, ainsi que du PVP.

Crunchyroll Les projections nord-américaines de Overlord : Le Royaume Sacré ( Gekijō-ban Overlord Sei Ōkoku-hen ), le nouveau projet de film pour le Suzerain anime, débutera le 8 novembre. Crunchyroll le film sera projeté en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Le film sera projeté régulièrement au Japon vendredi, mais les projections IMAX ont débuté une semaine plus tôt, le 13 septembre.

Le Suzerain -Évasion de Nazarick- jeu de Société Kadokawa et les moteurs de développement lancés pour Nintendo Commutateur et PC via Vapeur en juin 2022. Créateur de la série Kugane Maruyama supervise l’histoire du jeu d’action-aventure 2D de style « Metroidvania ». Les joueurs contrôlent Clementine (doublée par Aoi Yûki ) dans le Grand Tombeau de Nazarick. Clémentine commence le jeu sans arme et sans amnésie, mais les joueurs peuvent récupérer ses armes et ses pouvoirs tout au long de l’aventure. Ses capacités incluent les arts martiaux, la magie et le parkour.

Les 13 premiers épisodes Suzerain La série animée télévisée a été créée au Japon en juillet 2015. Funimation a diffusé la série animée telle qu’elle était diffusée au Japon, et la société a sorti la série avec un doublage anglais sur disque Blu-ray et DVD en novembre 2016. La deuxième série animée a été créée en janvier 2018 et s’est terminée en avril 2018. Crunchyroll j’ai diffusé la deuxième série au fur et à mesure de sa diffusion, et Funimation a diffusé un doublage anglais. La troisième série animée a été créée en juillet 2018. Crunchyroll j’ai diffusé l’anime au fur et à mesure de sa diffusion, et Funimation encore une fois diffusé en anglais doublage La quatrième saison de l’anime a été diffusée pour la première fois en juillet 2022. Crunchyroll j’ai diffusé l’anime tel qu’il a été diffusé au Japon, avec un doublage anglais.

Source : Communiqué de presse

Divulgation : Kadokawa World Entertainment (KWE), filiale à 100 % de Kadokawa Corporation, est l’actionnaire majoritaire d’Anime News Network, LLC. Une ou plusieurs des sociétés mentionnées dans cet article font partie du groupe de sociétés Kadokawa.